Türkiye 28 Haziran'da gri listeden çıkarsa borsanın rekor kıracağı iddia edildi

25 Haziran 2024 15:06 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 15:07

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Gözler 26-28 Haziran'da Singapur'da yapılacak kritik FATF toplantısında.

Türkiye'nin, mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden gri listeden çıkıp çıkmayacağına ilişkin karar bu hafta belli olacak.

Türkiye'nin gri listeden çıkmasıyla Borsa İstanbul'da ralli bekleniyor.

BORSA İSTANBUL'DA RALLİ BEKLENİYOR

Singapur’da düzenlenecek olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) genel kurulu 23-28 Haziran’da gerçekleşecek.

Toplantının ardından Türkiye'nin Ekim 2021'den beri bulunduğu gri listeden 28 Haziran'da çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Türkiye gri listeden çıkarsa borsada yükseliş olacağı ve rekor kıracağı iddia edildi.

Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasıyla beraber gelen yabancı yatırımcıların da etkisiyle sermaye akışlarında ivmelenme olacağı belirtildi.

POZİTİF HAVA BORSAYA YARIYACAK

Analistler, gri listeden çıkmamız halinde finansal kesimin ve reel sektörün ulaşımında, para transferlerinde daha fazla kolaylık sağlanacağını ifade etti.

Singapur'dan gelecek haberle oluşan pozitif havanın borsaya katkı sağlayacağı iddia edildi.

BORSA HAZİRANDA REKOR KIRDI

Borsa İstanbul endeksi, Haziran ayında, 10.899 puanla rekor kırdı.

Yılın ilk yarısında S&P ve Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti, Moody's ise görünümü durağandan pozitife çevirmesi iyimser havayı destekledi.

Türkiye'nin gri listeden çıkması ile Borsa İstanbul'da yeni rekorlar bekleniyor.

Ayrıca yabancı sermaye girişlerinin artmasıyla, şirket satın alma-birleşme süreçlerinde artış meydana gelebileceğinin altı çizildi.

Aynı şekilde start-up fonlamalarında da artış gözlemlenebilir.

Yabancı fonların gözdesi haline gelen hisselere olan ilgi ivmelenerek artabilir.

GRİ LİSTEDEN ÇIKIŞ BORSADA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Gri listeden çıkış, ithalat ve ihracat yapan şirketler üzerinde olumlu etkiler oluşturabilir.

28 Haziran'da gelecek haberle TL'ye olan güvenin yükselmesi, politika faizinin daha erken düşürülmesine imkan tanıyabilir.