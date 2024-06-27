Türkiye gri listeden çıkarsa altın, dolar ve borsanın başına gelecekleri böyle sıraladı

27 Haziran 2024 17:30 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 17:31

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Türkiye'nin daha geleneksel ekonomiyi benimsemesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti ve yatırımcılar geri dönmenin yollarını arıyor.

FATF üyelerinin önemli bir çoğunluğunun, Türkiye'nin listeden çıkabilmesi için yeterli ilerleme kaydettiği yönünde oy kullanması bekleniyor.

Üyeler aksine sadece birkaç oy kullanırsa (bazı üyelerin diğerlerinden daha fazla söz sahibi olması) listede kalmasına neden olabilir.

Bakan Şimşek, geçen hafta Türkiye'yi listeden çıkarmaya "kararlı" olduğunu söylemişti.

Hükümet aynı zamanda teröristlerin varlıklarını dondurmak için ABD ile birlikte çalıştı ve bu ay, FATF'nin "yeni teknolojiler" hakkındaki nihai tavsiyesinin ele alınmasına yardımcı olmak için kripto para platformlarını düzenleyen bir yasa tasarısı önerdi.

GRİ LİSTEDE YER ALAN İKİ G-20 ÜLKESİNDEN BİRİYİZ

Türkiye, FATF'ın artan denetim altındaki yetki bölgeleri listesine ilk olarak Ekim 2021'de eklenmişti.

Ülke, 2022'de Ukrayna'nın işgalinin ardından Rusya'nın zenginlerinin varış noktalarından biri haline gelmesinin ardından batılı hükümetlerin incelemesine maruz kaldı.

Uluslararası Para Fonu'nun 2021'deki bir raporuna göre, atama "sermaye girişlerinde istatistiksel olarak önemli bir azalmaya" yol açtı.

Türkiye şu anda gri listede yer alan iki G-20 ülkesinden biri, diğeri ise Güney Afrika. Bir diğer büyük bölgesel ekonomi olan Birleşik Arap Emirlikleri ise Şubat ayında listeden çıkarılmıştı.

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

FATF'ın Şubat ayındaki son genel kurulunun ardından grup, Türkiye'nin "eylem planını büyük ölçüde tamamladığını" söyledi.

Türkiye'nin 28 Haziran'da listeden çıkması bekleniyor.

Londra'daki Eurasia Group Avrupa Direktörü Emre Peker, "FATF'ın hamlesi tek başına para akışını tetiklemeyecek olsa da, Şimşek'in ortodoks ekonomi politikalarını yeniden hayata geçirme ve Türkiye'yi sağlam bir yatırım destinasyonu haline getirme çabalarına yardımcı olacak" dedi.

Bu listeye giren ülkeler uluslararası yatırımın yönelmesinde ciddi zorluklarla karşılaşıyor.

Uluslararası kredi kuruluşları ve yatırımcılar bu ülkelere yatırım yapmak istemiyor. Dolayısıyla kendi ulusal paralarıyla ticaret yapamayan ülkelerin dış finansmana olan ihtiyacı daha fazla artıyor.

Ülkelerin ihracat ve ithalat yapan şirketleri ciddi gözetim altında tutulurken çeşitli yaptırımlar ve ek yükümlülüklerle karşılaşıyor.

Türkiye bu zorlukları teker teker yaşamışken gözler listeden çıkılması halinde ekonomik gelişmelere çevrildi.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş Türkiye'nin listeden çıkması halinde karşılaşacağı ekonomik gelişmeleri TGRT Haber'e anlattı.

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKARSA NE OLUR?

Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş, gri listede bulunmanın dövizi bulmada daha yüksek faiz ve daha kısa vadeli borçlanmayı kamçılayacağını belirterek listeden çıkılması halinde olacakları şöyle anlattı;

"Türkiye’nin 28 Haziran’da gri listeden çıkması durumunda, uygulanan dezenflasyon, bütçe disiplini ve uzun vadeli bir top yekun kalkınma programı çerçevesinin topluma sunulmasıyla birlikte, Türkiye’nin daha rahat borçlanma ve Türkiye’ye dış finansman kanallarının açılmasına olanak sağlayacak.

KALICI DÖVİZ GİRİŞİ BEKLENİYOR

Bu da Türkiye’nin dış finansmana erişiminde hem düşük maliyetli hem de daha uzun vadeli kullanım olanağı oluşturacak. Böylesi bir durumda kalıcı bir döviz akışının Türkiye’ye yönelmesi söz konusu olabilir.

Böylece dövizin Türkiye’de bollaşması ile birlikte, döviz fiyatının istikrara kavuşması ve döviz ataklarının son bulmasına yardımcı olur.

Dolayısıyla Türkiye’de döviz fiyatında istikrar; fiyat istikrarı ve enflasyonun düşürülmesinde de önemli rol oynar.

ALTIN DOLARDAN KOPABİLİR

Tüm bu gelişmeler sonucu, döviz fiyatı olağandışı artışlardan kurtulurken, altının da doların TL karşısındaki artıştan bağımsız yalnızca ONS fiyatına bağlı olarak belirlenen bir yatırım aracına dönüşebilir.

Ancak unutulmamalıdır ki Türkiye’nin yalnızca gri listeden çıkması çok kısa süreli piyasaları olumlu etki yapar, sonrasında bu etki ortadan kalkar.

Türkiye’nin gri listeden çıkması önemlidir; ancak tek başına ekonomiyi düzeltecek etkisi yoktur.

BORSA NASIL ETKİLENECEK?

Gri listeden çıkış borsaya da olumlu yansıyacak. Başlangıçta yabancı girişi olma olasılığı yüksektir olsa da tüm bunların geçici değil kalıcı olması için top yekun yeni bir kalkınma stratejisine ihtiyacımız var.

Mehmet Şimşek politikaları ve gri listeden çıkmak tek başına yeterli olmayacak.