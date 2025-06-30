Türkiye'den Afrika'ya tarihi destek! Kalkınma yolu üzerinden dünyaya bağlanacaklar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'den Afrika ülkelerine tarihi bir desteğin sağlanacağı Ulaştırma Bağlantısallığının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Bu mutabakat zaptıyla, Afrika limanları ile Türkiye limanları arasında doğrudan bağlantılar kuracağız" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; Moritanya, Somali, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Liberya, Gine ve Gana olmak üzere yedi Afrika ülkesiyle, ulaştırma bağlantılarının güçlendirilmesine yönelik İşbirliği Mutabakat Zaptı imzaladıklarını duyurdu. İmzalanan mutabakat zaptı sayesinde, Afrika limanları ile Türkiye limanları arasında doğrudan hatlar oluşacakğını aktaran Bakan Uraloğlu, "Böylece Afrika, Basra Körfezi üzerinden Kalkınma Yolu’na, Türkiye üzerinden ise Orta Koridor’a entegre olacak” ifadelerini kullandı.



Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında, Afrika kıtasını Türkiye üzerinden Kalkınma Yolu ve Orta Koridor’a bağlayacak bir anlaşmaya imza attıklarını duyuran Bakan Uraloğlu, forum çerçevesinde 29 Haziran 2025 tarihinde “Afrika ile Küresel Transit Koridorlarının Türkiye Üzerinden Bağlantısallığının Geliştirilmesi” başlıklı özel bir oturum düzenlediklerini aktardı.

Bakan Uraloğlu, oturuma Burkina Faso, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Etiyopya, Gana, Gine, Fas, Somali, Moritanya ve Liberya bakanlarının, Namibya Bakanlık Müsteşar Yardımcısı ile Fil Dişi Sahili ve Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği temsilcilerinin katıldığını belirtti.

"DOĞRUDAN BAĞLANTILAR KURACAĞIZ"

Oturum kapsamında Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında, bölgeselin yanı sıra küresel taşımacılık bağlantılarına yapılabilecek projeler ve olası işbirliklerinin değerlendirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Oturumun ardından Moritanya, Somali, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Liberya, Gine ve Gana olmak üzere 7 Afrika ülkesiyle Ulaştırma Bağlantısallığının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imzaladık. Bu mutabakat zaptıyla, Afrika limanları ile Türkiye limanları arasında doğrudan bağlantılar kuracağız" diye konuştu.

"DÜNYA TİCARET KORİDORLARINA KESİNTİSİZ ERİŞİMİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

İmzalanan Mutabakat Zaptı sayesinde, Afrika kıtasının Basra Körfezi üzerinden Kalkınma Yolu’na, Türkiye üzerinden de Orta Koridor’a entegre edileceğini belirten Bakan Uraloğlu, “Kıtanın dünya ticaret koridorlarına kesintisiz erişimini sağlayacağız. Bu bağlantılar sayesinde Afrika, Asya pazarlarına, oradan da Avrupa’ya uzanan ticaret akışına doğrudan dahil olacak” ifadelerini kullandı.