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Son dakika | Bakan Uraloğlu'ndan TGRT Haber'de önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber’de Fatih Atik ile Gündem Ankara programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Son dakika | Bakan Uraloğlu'ndan TGRT Haber'de önemli açıklamalar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 15:37

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber’de Fatih Atik ile Gündem Ankara programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

İRAN VE IRAK'TAKİ YOLCU UÇAKLARI NE ZAMAN DÖNECEK?

İran'da 7 İrak'ta 4 uçağımız kaldı. Tüm yetkililer harekete geçti. Bunların sağ salim dönmesi için elimizden geleni yaptık. Ancak böyle sıcak bir dönemde havada olmalarındansa yerde olmalarının daha sağlıklı olacağını düşündük. Gün tamamlanmadan uçakları teker teker gelecekler.

İptal edilen seferler oldu. Bunlar yeniden düzenlenmeye başladı. İran İsrail arasındaki koridor halen biraz riskli durumda.

https://www.youtube.com/watch?v=TsB0xYOH0AU

TÜRK HAVA SAHASI NASIL ETKİLENDİ?

İran'da 7, Irak'ta 4 tane uçağımız kaldı. Süreci çok yakından takip ettik. Dışişleri ve MİT ile takip ettik. Bunların sağ salim dönmesi için bir süreç yönettik. İlk günlerde olayın çok sıcaklığında onların havada olmalarının riskli olduğu gerekçesiyle yerde kalmasını sağladık.

Oradaki ekipleri de karayoluyla Türkiye'ye getirdik. Irak tarafı nispeten rahatladı, bugün 4 uçağımızı bugün getireceğiz. Bir uçağımız an itibarıyla Türkiye'ye geldi. Gün tamamlanmadan 3 uçağımızı getireceğiz. İran'da kalan uçaklarla ilgili de konuyu takip ediyoruz. Kısa sürede ülkemize getireceğiz. Koridorlar halen İran-İsrail arası riskli. Biraz daha batı ve güneyden koridorlar kullanılıyor.

Son dakika | Bakan Uraloğlu'ndan TGRT Haber'de önemli açıklamalar

TÜRKİYE SİBER GÜVENLİKTE NE ÖNLEMLER ALDI?

Bu olaydan, yani ilgili herkesin çıkarması gereken sonuçlar var. Casusluğu da ilave edelim ona. Teknolojinin verdiği her imkan kullanıldı. İran ilk 24 saatte kör edildi tabir-i caizse. Bunları hepimiz yetki alanımıza göre inceliyoruz. Günlük olarak rutinde engelliyoruz. İletişim yapılarımız birinci öncelikli korunması gereken sistemler ülke güvenliği açısından. Şu an böyle bir açığımız yok. Her gün 17 milyon IP adresini tarayabiliyoruz. Her gün 422 büyük saldırıyı engelliyoruz. Bir sistemin tamamen çökertilmesi ya da ele geçirilmesi demek bu. Yerli ve milli yazılımlarımız devrede.

Son dakika | Bakan Uraloğlu'ndan TGRT Haber'de önemli açıklamalar

ORTA KORİDORDA MERKEZ ÜLKE: TÜRKİYE

Uzak Doğu'dan başlayıp, Londra'ya kadar giden bir koridor. Orta Koridor Çin'den çıkan bir yükün Avrupa'ya havayolu dışındaki en kısa mesafedir. Bugün için 18 gün, bittiğinde de 14-15 günlük bir süre. Hali hazırda Ümit Burnu'ndan 45 gün, Süveyş Kanalı'ndan 35 günde, Kalkınma Yolu'nu bitirdiğimizde 25 günde bir yük taşınabilecek. Ama bugün Hazar geçişli Orta Koridor'dan bugün 18 günde yükler taşınabiliyor. Sadece rutinde değil, kriz anlarında da alternatiflerimizin olması gerekiyor.

Son dakika | Bakan Uraloğlu'ndan TGRT Haber'de önemli açıklamalar

Kars'tan Sivas'a kadar olan mevcut hattı rehabilite edeceğiz. İleri zamanda da çift hatta dönüştüreceğiz. Zengezur Koridoru'nu besleyen Kars-Iğdır-Dilucu çalışmalarını başlattık. Ankara'ya doğru devam ettiğimizde, İstanbul'un devamında Halkalı-Çerkezköy-Kapıkupe Hattı yapım çalışmalarının bir kısmı bu sene bir kısmı 2027'de tamamlanmış olacak.

En önemli dar boğaz olan, İstanbul'un Boğazı'nın geçişi hâlen Marmara üzerinden sağlanıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden, 120 km'lik hattı Gebze-Sabiha Gökçen-İstanbul Havalimanı-Halkalı'ya kadar uzatacağız. 120 km'lik hattın da bu yıl Dünya Bankası Kredisi ile başlamış olacağız.

TÜRKSAT 7A UYDUSU İÇİN İMZALAR ATILDI

Askeri haberleşmemiş bizim haberleşme uydularımız üzerinden sürdürülüyor. Aynı şekilde televizyon ve haberleşme de bu uydular üstünden yapılıyor. 7A uydusunun projesini başlatarak ilk adımı attık.

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