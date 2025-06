İran-İsrail savaşında Türkiye'ye siber saldırı oldu mu? Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber’de Fatih Atik ile Gündem Ankara programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İran ve Irak'ta mahsur kalan uçaklar hakkında konuşan Uraloğlu, İran-İsrail savaşında Türkiye'ye siber saldırı olup olmadığıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Uraloğlu, "Her gün 422 büyük saldırıyı engelliyoruz. Bir sistemin tamamen çökertilmesi ya da ele geçirilmesi demek bu. Yerli ve milli yazılımlarımız devrede." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE SİBER GÜVENLİKTE NE ÖNLEMLER ALDI?

"Bu olaydan, yani ilgili herkesin çıkarması gereken sonuçlar var. Casusluğu da ilave edelim ona. Teknolojinin verdiği her imkan kullanıldı. İran ilk 24 saatte kör edildi tabir-i caizse. Bunları hepimiz yetki alanımıza göre inceliyoruz. Günlük olarak rutinde engelliyoruz. İletişim yapılarımız birinci öncelikli korunması gereken sistemler ülke güvenliği açısından. Şu an böyle bir açığımız yok. Her gün 17 milyon IP adresini tarayabiliyoruz. Her gün 422 büyük saldırıyı engelliyoruz. Bir sistemin tamamen çökertilmesi ya da ele geçirilmesi demek bu. Yerli ve milli yazılımlarımız devrede."