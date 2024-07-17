Türkiye'nin en büyüklerindendi! Pakpen iflas etti, 1800 kişi işsiz kaldı

17 Temmuz 2024 16:36 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 16:35

Motosiklet tutkunlarına kötü haber! 35 yıldır faaliyette olan motosiklet devi iflas etti

Motosiklet tutkunlarına kötü haber! 35 yıldır faaliyette olan motosiklet devi iflas etti

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşları arasına giren, 35 yıllık Pakpen firması iflas etti. 1989 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteren Pakpen mali darboğaz içine girmişti. Firmanın binası ve fabrikası satılırken Pakpen’in kurucusu Mehmet Tuza, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istemişti. Pakpen içinde bulunduğu darboğazdan çıkamadı.

PAKPEN ŞİRKETİ BATTI

1989 yılında kurulan Pakpen A.Ş, 7 fabrikadan oluşan 300 bin metrekarelik entegre tesisleri ile Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin en büyük sanayi kuruluşuydu.

Konya'da 35 yıldır faaliyet gösteren sanayi firması Pakpen, yıllık 250 bin ton plastik ve 650 bin ton yalıtım malzemesi üreten büyük bir firmaydı.

Pakpen, yıllardır sürdürdüğü üretim çalışmalarını sonlandırmak zorunda kaldı. Sanayi devi iflas etti.

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde 300 bin metrekarelik entegre tesisleri bulunan kuruluş kapı, pencere, boru, bahçe ve PVC gibi bir bina için gerekli olan birçok malzemeyi bir arada üretebiliyordu.

Ekonomik krizden tüm uğraşlarına rağmen kurtulamayan Pakpen, Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin girişinde yer alan fabrikası ve idari binası Konyalı firma Bagen’e sattı.

Pakpen’de çalışan bin 800 işçi haklarını alamadan işsiz kaldı.