Türkiye'nin ilk kozmetik firmasından iflas! Kızı ayda 335 bin TL harcıyordu: Babasının kozmetik imparatorluğu çöktü

Türkiye’nin ilk kozmetik markası 150 milyon TL’lik borcunu ödemek için geçen yıl konkordato talebinde bulunmuştu. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 25 Ocak 2024’te, borçların 48 taksitte ödenmesine karar vermişti. Ancak geçtiğimiz hafta şirket avukatları, konkordatodan feragat etmek için mahkemeye dilekçe sundu. 10 Şubat 2025’te mahkeme, borçların kapatılmasından sonra konkordatonun iptaline karar verdi. Öte yandan, Hunca Kozmetik’in sahibi Tuncer Hunca’nın kızı Ada, sosyal medyada ayda 335 bin TL harcadığını açıklayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

70 yıllık Türkiye’nin kozmetik sektöründeki öncü markalarından biri olan Hunca Kozmetik iflas ediyor. 2021 yılında mali zorluklar nedeniyle haciz baskılarıyla karşılaşan şirket, 150 milyon TL'yi bulan borçlarını ödemek amacıyla konkordato başvurusunda bulundu.

70 YILLIK KOZMETİK DEVİ HUNCA İFLASIN EŞİĞİNDE

Hunca Kozmetik, borçlarını yapılandırmak için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. 25 Ocak 2024'te, borçların 48 taksitte ödenmesine karar verildi. Ancak şirket, borçlarını kapatma sürecinde geçtiğimiz hafta konkordatodan feragat etmek için mahkemeye dilekçe sundu. Mahkeme, 10 Şubat 2025'te şirketin konkordato talebini sonlandırarak, kayyımın görevine son verilmesine karar verdi.

150 MİLYON TL BORCU İLE KONKORDATODAN FERAGAT ETTİ

Patronlar Kulisi’nin haberine göre, Hunca Kozmetik, borçlarını ödeyerek konkordatodan feragat etti. Şirketin mali sıkıntıları sona ererken, ailenin lüks yaşamı da dikkat çekti. Tuncer Hunca'nın kızı Ada’nın ayda 335 bin TL harcaması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ADA'NIN LÜKS YAŞAMI GÜNDEM OLDU

New York'ta Suleyman Dolaev'in sokak röportajında uzatılan mikrofona cevap veren bir Türk kadının, ayda 10 bin dolar harcadığını söylemişti. Ada, “Ne iş yapıyorsun?” sorusuna, “Hiçbir şey yapmıyorum, babamın kozmetik şirketi var” cevabını vermişti. Ada'nın babası ise, 2021 yılında grup şirketleri için konkordato kararı isteyen Tuncer Hunca olarak ortaya çıktı.