Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

30 Haziran 2024 12:48 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 12:47

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Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye, dün 6 bin 981 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 492 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ REKORU

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi dün 228 bin 604 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 16 bin 62 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim 1 milyon 25 bin 573 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 573 megavatsaatle saat 15.00'te yapıldı.

En düşük tüketim 35 bin 233 megavatsaatle saat 06.00'da oldu.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,5 payla rüzgar santralleri ardından yüzde 20,2 ile ithal kömür ve yüzde 13,7 ile linyit santralleri yer aldı.

EN SON REKOR 7 OCAK'TA GELMİŞTİ

Bir önceki rekor, 218 bin megavatsaatle 7 Ocak'ta gelmişti.