Türkler her AVM'de bulunan kozmetik devini satın almak için kolları sıvadı

16 Temmuz 2024 15:11 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 15:10

Motosiklet tutkunlarına kötü haber! 35 yıldır faaliyette olan motosiklet devi iflas etti

Motosiklet tutkunlarına kötü haber! 35 yıldır faaliyette olan motosiklet devi iflas etti

Fransız kozmetik devi Flormar'ı Türkler satın alacak. Her AVM'de bulunan ve Türkiye'de de binlerce şubesi olan dünyaca ünlü kozmetik markası Türklere satılıyor. Güzellik zinciri Yves Rocher, Dr Pierre Ricaud, Sabon ve Petit Bateau'nun sahibi olan Rocher Grubu, kozmetik markası Flormar’ı satmak için harekete geçti.

FRANSIZ KOZMETİK DEVİ FLORMAR TÜRKLERE SATILIYOR

2012'de Türk şirketi Flormar'ın belli bir hissesini Rocher Grubu satın almıştı.

Satış rakamları zirveye çıkanca şirket bu kez 2021'de Flormar'ın tamamına sahip olmuştu.

Fransa merkezli güzellik zinciri Yves Rocher, Dr Pierre Ricaud, Sabon ve Petit Bateau markalarının sahibi olan Rocher Grubu, Flormar'ı satma kararı aldı.

Rocher Grubu, üç Türk yatırımcıdan oluşan bir konsorsiyumla anlaşmayı imzaladı.

FLORMAR KİME SATILDI?

Rocher Grubu, Flormar'ı elden çıkarma kararı aldı.

Bu kapsamda Esas Private Equity, Tacirler Asset Management ve Credia Partners olmak üzere üç Türk yatırımcıdan oluşan bir konsorsiyumla satış vaadi anlaşması imzaladı.