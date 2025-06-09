Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Volkswagen’de sessiz devrim: 20 bin kişi gönüllü ayrıldı, üretim küçülüyor

Elektrikli araçlara geçiş ve dijitalleşme sürecinde büyük dönüşüm geçiren Volkswagen, 2030’a kadar planladığı işten çıkarmaların önemli kısmını gönüllü ayrılıkla tamamladı. Üst yönetim de maaş kesintisiyle sürece dahil oluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Volkswagen’de sessiz devrim: 20 bin kişi gönüllü ayrıldı, üretim küçülüyor
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 11:47

Volkswagen, elektrikli araçlara geçiş ve dijitalleşme odağında başlattığı yeniden yapılanma planında önemli bir eşiği geçti. Şirket, 2030’a kadar hedeflediği 35 bin kişilik işten çıkarma planının 20 binini gönüllü ayrılıklarla tamamladığını açıkladı. Wolfsburg’daki merkezde yapılan toplantıda konuşan İnsan Kaynakları Direktörü Gunnar Kilian, bu ayrılıkların erken emeklilik ve cazip tazminat paketleriyle gerçekleştiğini vurguladı. Amaç, hem çalışanla uzlaşmak hem de üretim kapasitesini daha verimli hale getirerek maliyetleri azaltmak.

Volkswagen’de sessiz devrim: 20 bin kişi gönüllü ayrıldı, üretim küçülüyor

FEDAKÂRLIK SADECE İŞÇİLERDEN DEĞİL

Volkswagen’in dönüşüm planı sadece mavi yakayı değil, şirketin zirvesini de etkiliyor. 2025 ve 2026 yıllarında yönetim kurulu üyelerinin maaş ve yıllık primlerinde yüzde 11’lik kesinti yapılacak. Bu kesinti, 2027’de yüzde 8,5; 2028’de ise yüzde 6,5 oranında devam edecek.

Şirket bu adımla, sadece tabandan değil, tepeden de sorumluluk alındığını göstermek istiyor. Çalışanların gönüllü ayrılık sürecine gösterdiği yoğun ilgi ise, bu

stratejinin içerde de olumlu karşılandığına işaret ediyor.

Volkswagen’de sessiz devrim: 20 bin kişi gönüllü ayrıldı, üretim küçülüyor

ÜRETİMDE DARALMA: BAZI MODELLER TARİH OLUYOR

Elektrikli araçlara yönelim, Volkswagen’in üretim planlarını da etkiliyor. Almanya’daki fabrikalarda bazı değişiklikler yolda. Emden fabrikası, elektrikli ID.4 ve ID.7 modellerini üretmeye devam edecek. Ancak Dresden’deki ID.3 üretimi sona eriyor. Şirket, bu kararı azalan küresel talep ve artan üretim maliyetlerine karşılık arz-talep dengesini sağlamak adına aldı.

Volkswagen’de sessiz devrim: 20 bin kişi gönüllü ayrıldı, üretim küçülüyor

GENÇLER İÇİN DAHA AZ KONTENJAN

Dönüşüm süreci, insan kaynakları politikasında da kendini gösteriyor. Volkswagen, 2026’dan itibaren stajyer alımını yıllık 1.400’den 600’e düşürecek. Bu karar, gençler için şirket içinde kariyer fırsatlarının daralacağı yönünde yorumlandı. Ancak iç terfilerin ve görev değişikliklerinin daha da artması, kurum içi hareketliliğin önünü açabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asgari ücrete ara zam olacak mı? Patronlardan dikkat çeken çağrı: "Enflasyon kadar..."
Yatırımcıların gözdesi olabilir! Borsa İstanbul’da en az borcu olan şirketler açıklandı: İşte listede yer alan şirketler
İhtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi! 60 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, İş Bankası taksit tablosu
ETİKETLER
#dijitalleşme
#volkswagen
#elektrikli araçlar
#işten çıkarma
#Yeniden Yapılanma
#Ülke-iş
#Girisimi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.