Volkswagen’de sessiz devrim: 20 bin kişi gönüllü ayrıldı, üretim küçülüyor

Elektrikli araçlara geçiş ve dijitalleşme sürecinde büyük dönüşüm geçiren Volkswagen, 2030’a kadar planladığı işten çıkarmaların önemli kısmını gönüllü ayrılıkla tamamladı. Üst yönetim de maaş kesintisiyle sürece dahil oluyor.

Volkswagen, elektrikli araçlara geçiş ve dijitalleşme odağında başlattığı yeniden yapılanma planında önemli bir eşiği geçti. Şirket, 2030’a kadar hedeflediği 35 bin kişilik işten çıkarma planının 20 binini gönüllü ayrılıklarla tamamladığını açıkladı. Wolfsburg’daki merkezde yapılan toplantıda konuşan İnsan Kaynakları Direktörü Gunnar Kilian, bu ayrılıkların erken emeklilik ve cazip tazminat paketleriyle gerçekleştiğini vurguladı. Amaç, hem çalışanla uzlaşmak hem de üretim kapasitesini daha verimli hale getirerek maliyetleri azaltmak.

FEDAKÂRLIK SADECE İŞÇİLERDEN DEĞİL

Volkswagen’in dönüşüm planı sadece mavi yakayı değil, şirketin zirvesini de etkiliyor. 2025 ve 2026 yıllarında yönetim kurulu üyelerinin maaş ve yıllık primlerinde yüzde 11’lik kesinti yapılacak. Bu kesinti, 2027’de yüzde 8,5; 2028’de ise yüzde 6,5 oranında devam edecek.

Şirket bu adımla, sadece tabandan değil, tepeden de sorumluluk alındığını göstermek istiyor. Çalışanların gönüllü ayrılık sürecine gösterdiği yoğun ilgi ise, bu

stratejinin içerde de olumlu karşılandığına işaret ediyor.

ÜRETİMDE DARALMA: BAZI MODELLER TARİH OLUYOR

Elektrikli araçlara yönelim, Volkswagen’in üretim planlarını da etkiliyor. Almanya’daki fabrikalarda bazı değişiklikler yolda. Emden fabrikası, elektrikli ID.4 ve ID.7 modellerini üretmeye devam edecek. Ancak Dresden’deki ID.3 üretimi sona eriyor. Şirket, bu kararı azalan küresel talep ve artan üretim maliyetlerine karşılık arz-talep dengesini sağlamak adına aldı.

GENÇLER İÇİN DAHA AZ KONTENJAN

Dönüşüm süreci, insan kaynakları politikasında da kendini gösteriyor. Volkswagen, 2026’dan itibaren stajyer alımını yıllık 1.400’den 600’e düşürecek. Bu karar, gençler için şirket içinde kariyer fırsatlarının daralacağı yönünde yorumlandı. Ancak iç terfilerin ve görev değişikliklerinin daha da artması, kurum içi hareketliliğin önünü açabilir.