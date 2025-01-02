Wall Street bankalarından 2025 için altın tahmini

02 Ocak 2025 10:07 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 10:10

Wall Street analistleri, altın fiyatlarının merkez bankası talebi ve Fed faiz indirimleriyle yıl sonunda ons başına 2.795 dolara ulaşacağını öngörüyor. Ancak doların gücü, kazanç hızını yavaşlatabilir.

Dolar kuru ve gram altın 2025'e nasıl başladı? Piyasalardan ilk veriler geldi | 1 Ocak 2025 altın fiyatları ve döviz kurları

Dolar kuru ve gram altın 2025'e nasıl başladı? Piyasalardan ilk veriler geldi | 1 Ocak 2025 altın fiyatları ve döviz kurları

Wall Street analistleri, altının 2025 yılında da yükselişini sürdüreceğini öngörüyor. Ancak geçen yıl yaşanan yüzde 27’lik tarihi artışın ardından kazanç hızının yavaşlayacağı düşünülüyor.

Financial Times'ın yaptığı ankete göre, bankalar ve rafineriler altın fiyatlarının yıl sonuna kadar troy ons başına ortalama 2.795 dolara ulaşmasını bekliyor. Analistlere göre, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimleri, artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının dolardan uzaklaşarak altına yönelmesi, altın​ fiyatlarını desteklemeye devam edecek.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI ETKİLİ OLACAK

ABD’nin 2022 yılında Ukrayna işgali nedeniyle Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar sonrasında, küresel merkez bankaları rezervlerinde doları azaltıp altına yönelmeye başladı. Uzmanlar, bu trendin 2025 yılında da süreceğini belirtiyor. Heraeus Precious Metals’in Küresel Ticaret Başkanı Henrik Marx, “Merkez bankalarının alımları, altın için sağlam bir temel oluşturacak” dedi.

Marx ayrıca, yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminde açıklayacağı politikaların doları zayıflatacağını ve enflasyonu artıracağını, bunun da altın fiyatlarına pozitif yansıyacağını ifade etti.

TAHMİNLER ÇEŞİTLENİYOR

Ankette, altın fiyatları için en iyimser tahmini Goldman Sachs yaptı. Banka, fiyatların 2025 sonunda troy ons başına 3.000 dolara çıkacağını öngörüyor. Bunun temel nedeni olarak merkez bankası talebi ve Fed’in beklenen faiz indirimleri gösteriliyor.

Diğer yandan, Barclays ve Macquarie gibi kurumlar daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Her iki kurum da altının yıl sonunda 2.500 dolar seviyelerine gerileyebileceğini öngörüyor. Macquarie analistleri, “Altın, yılın başında güçlü ABD doları nedeniyle baskı altında kalabilir. Ancak fiziksel talep ve merkez bankalarının istikrarlı alımları, fiyatları dengeleyebilir” değerlendirmesinde bulundu.

2024’TE ALTIN REKOR KIRMIŞTI

Altın, 2024 yılında troy ons başına 2.950 dolara ulaşarak 2010’dan bu yana en büyük yıllık kazancını elde etmişti. Uzmanlar, 2025’in de altın yatırımcıları için kazançlı bir yıl olacağı görüşünde birleşiyor. Ancak piyasalardaki belirsizlikler ve küresel ekonomik gelişmeler, bu yükselişin hızını etkileyebilir.