Yaprak sarmayı dünyaya tanıtan firma iflasın eşiğinde
Türk mutfağının ünlü lezzetlerini dünyaya ihraç eden gıda devi Denimeks, mali zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkemeden şirket için üç aylık tedbir kararı çıkarken davanın kesin mühlet kararı Ocak 2025'te verilecek.
Özellikle yaprak sarma ve diğer geleneksel Türk yemeklerini dünyanın birçok ülkesine ihraç eden Denimeks Gıda iflasın eşiğine geldi. Gaziantep'te faaliyet gösteren firma, borç yapılandırması talebiyle Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu.
ŞİRKETE ÜÇ AYLIK MÜHLET VERİLDİ
Mahkeme şirket için üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Kesin mühlet kararı ise Ocak 2025’te yapılacak duruşmada belirlenecek.
Gaziantep'te 1991'de kurulan gıda devi, başlangıçta sadece kapari üretimi yaparken, zamanla yaprak sarma, humus ve çeşitli konserve ürünlerle portföyünü genişletti.
Şirket 90'lı yılların başında kurulmasına rağmen, 2000'li yıllarda salamura ve konserve ürünleriyle küresel pazarda kendine yer edindi.