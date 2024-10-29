Yaprak sarmayı dünyaya tanıtan firma iflasın eşiğinde

29 Ekim 2024 15:03 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 15:04

Türk mutfağının ünlü lezzetlerini dünyaya ihraç eden gıda devi Denimeks, mali zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkemeden şirket için üç aylık tedbir kararı çıkarken davanın kesin mühlet kararı Ocak 2025'te verilecek.

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Bir zamanlar her mutfağın vazgeçilmeziydi! Ünlü marka iflas açıklıyor

Bir zamanlar her mutfağın vazgeçilmeziydi! Ünlü marka iflas açıklıyor

Özellikle yaprak sarma ve diğer geleneksel Türk yemeklerini dünyanın birçok ülkesine ihraç eden Denimeks Gıda iflas​ın eşiğine geldi. Gaziantep​'te faaliyet gösteren firma, borç yapılandırması talebiyle Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu.

ŞİRKETE ÜÇ AYLIK MÜHLET VERİLDİ

Mahkeme şirket için üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Kesin mühlet kararı ise Ocak 2025’te yapılacak duruşmada belirlenecek.

Gaziantep'te 1991'de kurulan gıda devi, başlangıçta sadece kapari üretimi yaparken, zamanla yaprak sarma, humus ve çeşitli konserve ürünlerle portföyünü genişletti.

Şirket 90'lı yılların başında kurulmasına rağmen, 2000'li yıllarda salamura ve konserve ürünleriyle küresel pazarda kendine yer edindi.