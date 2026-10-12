Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 12:00

Yargıtay'dan ikinci el araçta emsal karar: 'Alıcı da sorgulasaydı' savunması çöktü

İkinci el otomobil piyasasında binlerce mağduru yakından ilgilendiren tarihi bir yargı kararına imza atıldı! Aldığı aracın kilometresinin 65 binden 251 bine düşürüldüğünü öğrenip savcılığa koşan vatandaşa verilen "Alıcı kendisi sorgulasaydı" yanıtı Yargıtay'dan döndü. Yüksek Mahkeme, "Alıcı kontrol etseydi" denilerek dolandırıcılık dosyasının kapatılamayacağına hükmetti. Artık kilometre düşüren satıcılar bu gerekçenin arkasına saklanamayacak. İşte milyonlarca sürücüyü ilgilendiren emsal kararın detayları...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Yargıtay'dan ikinci el araçta emsal karar: 'Alıcı da sorgulasaydı' savunması çöktü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 12:00

'da yaşanan olayda, eşiyle birlikte biriktirdiği parayla 65 bin kilometrede olduğu beyan edilen aracı satan alan B.D., noter işlemlerinin ardından acı gerçekle yüzleşti. Aracın gerçek kilometresinin 251 bin olduğunu tespit eden mağdur vatandaş, satıcı şirketten olumsuz yanıt alınca soluğu Cumhuriyet Savcılığı'nda aldı.

SAVCILIKTAN "SORGULASAYDIN" YANITI: DOSYA KAPATILDI

Mağdurun şikayetini değerlendiren Cumhuriyet Savcılığı; alıcının kilometre kayıtlarını kendi imkanlarıyla sorgulayabileceğini, eylemin "basit yalan" düzeyinde kaldığını belirterek kovuşturmaya yer olmadığına (takipsizlik) karar verdi. 'nin de itirazı reddetmesi üzerine dosya kapandı.

Yargıtay'dan ikinci el araçta emsal karar: 'Alıcı da sorgulasaydı' savunması çöktü

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ: "HİLENİN ÜSTÜ KAPATILAMAZ"

'nın "kanun yararına bozma" başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesi, takipsizlik kararını oy birliğiyle bozdu. 

Yargıtay, alıcının denetim olanağının bulunmasının satıcının hileli eylemini ortadan kaldırmayacağını vurguladı. Kararda; kilometre düşürmenin basit bir kontrolle anlaşılıp anlaşılamayacağının teknik bilirkişi raporuyla tespiti, ekspertiz ve muayene kayıtlarının incelenmesi ve aracın suç tarihindeki gerçek piyasa değerinin araştırılması gerektiği ifade edildi.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları için kritik Çarşamba! İslam Memiş'ten 4.300 dolar uyarısı
Arnavutköy'de freni boşalan midibüs evin bahçesine girdi
Aston Villa-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
ETİKETLER
#bursa
#Adalet Bakanlığı
#Sulh Ceza Hakimliği
#Cumhuriyet Savcılığı
#Yargıtay 11. Ceza Dairesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.