Yargıtay'dan ikinci el araçta emsal karar: 'Alıcı da sorgulasaydı' savunması çöktü

Bursa'da yaşanan olayda, eşiyle birlikte biriktirdiği parayla 65 bin kilometrede olduğu beyan edilen aracı satan alan B.D., noter işlemlerinin ardından acı gerçekle yüzleşti. Aracın gerçek kilometresinin 251 bin olduğunu tespit eden mağdur vatandaş, satıcı şirketten olumsuz yanıt alınca soluğu Cumhuriyet Savcılığı'nda aldı.

SAVCILIKTAN "SORGULASAYDIN" YANITI: DOSYA KAPATILDI

Mağdurun şikayetini değerlendiren Cumhuriyet Savcılığı; alıcının kilometre kayıtlarını kendi imkanlarıyla sorgulayabileceğini, eylemin "basit yalan" düzeyinde kaldığını belirterek kovuşturmaya yer olmadığına (takipsizlik) karar verdi. Sulh Ceza Hakimliği'nin de itirazı reddetmesi üzerine dosya kapandı.

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ: "HİLENİN ÜSTÜ KAPATILAMAZ"

Adalet Bakanlığı'nın "kanun yararına bozma" başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesi, takipsizlik kararını oy birliğiyle bozdu.

Yargıtay, alıcının denetim olanağının bulunmasının satıcının hileli eylemini ortadan kaldırmayacağını vurguladı. Kararda; kilometre düşürmenin basit bir kontrolle anlaşılıp anlaşılamayacağının teknik bilirkişi raporuyla tespiti, ekspertiz ve muayene kayıtlarının incelenmesi ve aracın suç tarihindeki gerçek piyasa değerinin araştırılması gerektiği ifade edildi.