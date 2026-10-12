Arnavutköy'de freni boşalan midibüs evin bahçesine girdi

Arnavutköy'de park halindeki midibüsünden gelen sesi kontrol etmek için aşağı inen sürücü, frenin boşalmasıyla büyük şok yaşadı. Hareket eden midibüsü durdurmaya çalışan sürücünün çabası yetersiz kalırken, kontrolsüz şekilde ilerleyen araç iki katlı bir evin bahçesine daldı. Facia ucuz atlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.