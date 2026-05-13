Ekonomi
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Yaş çay alım fiyatı açıklandı mı? Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu: Yaş çay alım fiyatı 2026!

Üreticilerin gündemine 2026 yaş çay alım fiyatları damga vurdu. Doğu Karadeniz’de hasat sezonunun başlamasıyla birlikte yüz binlerce çay üreticisi gözünü açıklanacak taban fiyata çevirdi. 2026 yaş çay alım fiyatına ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, “Yaş çay alım fiyatı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kilogram fiyatı ne kadar olacak?” soruları gündemin ilk sırasına yerleşti. Konuya ilişkin resmi açıklama beklenirken üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ÇAYKUR tarafından yapılacak duyurulara odaklandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da taban fiyatın üretim maliyetleri ve piyasa koşullarına göre belirlenmesi bekleniyor. Peki, 2026 yaş çay alım fiyatı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yaş çay kilogram alım fiyatı belli oldu mu? İşte son gelişmeler ve merak edilen detaylar…

2026 yaş çay alım fiyatı, Doğu Karadeniz’de hasat sezonunun başlamasıyla birlikte üreticilerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Yüz binlerce çay üreticisinin gözünü çevirdiği yaş çay taban fiyatı için beklenti sürerken, ’un yeni sezon alımlarına başlayacağını duyurmasıyla birlikte araştırmalar hız kazandı. Üreticiler şimdi “2026 yaş çay alım fiyatı açıklandı mı?”,Yaş çay kilogram fiyatı ne kadar olacak?” ve “Çay taban fiyatı ne zaman duyurulacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 yaş çay alım fiyatına ilişkin son gelişmeler…

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 lira olarak belirledi.
2026 yaş çay alım fiyatı kilogram başına 35 lira olarak açıklandı.
ÇAYKUR'un 2026 sezonunda yaklaşık 838 bin ton yaş çay alımı yapması hedefleniyor.
2025 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleşti.
2025 yılında kilogram başına yaş çay alım bedeli 25,44 liraydı.
2025 yılında ÇAYKUR 49 fabrikasında toplam 823 bin ton yaş çay alımı yaptı.
2024 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin tondu ve ÇAYKUR 783 bin ton alım yapmıştı.
YAŞ ÇAY ALIM FİYATI AÇIKLANDI MI?

ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı. Buna göre yaş çay alım bedeli kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. ÇAYKUR’un bu yıl da yaklaşık 838 bin ton yaş çay alımı yapmasının hedeflendiği belirtilirken, geçen yılki üretim ve alım verileri de paylaşıldı. Açıklamada, 2025 yılında yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olduğu hatırlatıldı.

“HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN”

ÇAYKUR’un 2025’te 49 yaş çay fabrikasında toplam 823 bin ton yaş çay alımı yaptığı belirtilirken, 2026 yılında da benzer miktarda alım yapılmasının planlandığı ifade edildi. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada ayrıca, 2025 yılında kilogram başına 25,44 lira olan yaş çay bedelinin 2026 yılı için 35 liraya yükseltildiği duyuruldu. Açıklamada üreticilere “hayırlı ve bereketli olsun” temennisi de yer aldı.

GEÇTİĞİMİZ YIL YAŞ ÇAY ALIM FİYATI NE KADARDI?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 25,44 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılında yaş çay rekoltesinin 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleştiği belirtilirken, ÇAYKUR’un 49 yaş çay fabrikasında toplam 783 bin ton alım yaptığı ifade edildi. Aynı alım miktarının 2025 yılında da hedeflendiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, 2024 yılında kilogram başına 19 lira olan yaş çay bedelinin 2025 yılı için 25,44 liraya yükseltildiği duyurulmuş, üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulunulmuştu.

