Yatırım araçları altın, dolar, borsa, emeklilik fonu! İşte en çok kazandıran

19 Ekim 2024 10:02 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 10:06

Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı, sorusu cevap buldu. En çok kazandıran yatırım aracı vatandaşın güvenli liman olarak seçtiği altın oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, euro ve dolar değer kaybetti.

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Haftanın kazandıran yatırım araçları belli oldu. Bu hafta yatırım araçlarından altın yine yüzleri güldürdü. Yatırım araçlarının bu haftaki performansı incelendiğinde en çok kazandıran altın, yatırımcısına en çok kaybettiren aracın da BIST 100​ endeksi olduğu ortaya çıktı.

ALTIN, BORSA​ VE DOLAR​ HAFTALIK PERFORMANSI

Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı vatandaşın güvenli liman olarak seçtiği altın oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,29 artışla 2 bin 991 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,35 yükselişle 20 bin 280 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 20 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,37 artarak 5 bin 89 liraya yükseldi.

SON 5 YILIN KAZANDIRANI ALTIN

Altın fiyatlarını baz aldığımızda yılbaşında altının gramı 1961 lira seviyesindeydi. Günümüzde 2912 lira seviyelerinde işlem görüyor. Altın yılbaşından bu yana yüzde 48.5 seviyesinde getiri sağlamış oldu.

Yüzdesel hesaplamalar neticesinde son 5 yılda en yüksek getiriyi yüzde 940'la altın sırtladı.

EN ÇOK BORSA KAYBETTİRDİ

BIST 100 endeksi, en düşük 8.680,72 ve en yüksek 9.070,02 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,93 değer kaybederek 8.793,61 puandan tamamladı.

EURO​ VE DOLARDA DEĞER KAYBI

Bu hafta dolar yüzde 0,10 değer kaybederek 34,2490 liraya, avro ise yüzde 0,77 azalışla 37,2260 liraya düştü.

Dolar kuru yılbaşında 29.52 lira seviyesindeydi. Günümüzde 34.29 liradan işlem görüyor. Dolar yılbaşından bu yana yüzde 16.15 getiri sağladı.

Euro kuru yılbaşında 32.58 lira seviyesindeydi. Günümüzde 37.49 liradan işlem geçiyor. Euro yılbaşından bu yana yüzde 15.07 oranında getiri sağladı.

YATIRIM FONLARI YÜZ GÜLDÜRDÜ

Yatırım fonları da yüzde 0,42 yükselişle bu hafta kazandırdı. Emeklilik fonları yüzde 0,77 değerlendi.

Yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,20 ile "kıymetli maden" fonları oldu.