Yenilikçi Yatırım Zirvesi, yatırımın geleceğini İstanbul’da buluşturuyor!

Zirve, Paydaş’ın stratejik partnerliğinde, Ayyıldız Communication ve 365 Derece organizasyonuyla, 6 Mayıs 2026’da CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Değişen finansal koşullarda birikimini daha bilinçli değerlendirmek isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılar için tasarlanan zirve; kıymetli madenlerden tematik fonlara, dijital varlıklardan parçalı sahiplik modellerine kadar uzanan alternatif yatırım araçlarını ele alacak.

Finansal piyasalarda artan dalgalanma, enflasyon baskısı ve dijitalleşmenin etkisiyle yatırım tercihlerinin hızla değiştiği bir dönemde gerçekleşecek zirve; portföy çeşitlendirme ihtiyacını ve yeni nesil yatırım enstrümanlarını odağına alıyor. Katılımcılara, farklı varlık sınıflarını birlikte değerlendirme ve risk-getiri dengesini yeniden kurgulama imkânı sunulması hedefleniyor.

BİREYSEL VE KURUMSAL YATIRIMCIDAN KÜRESEL PERSPEKTİFE UZANAN İÇERİK

“Yeni Nesil Birikim, Yeni Nesil Getiri” söylemiyle hayata geçirilen organizasyon, yalnızca yatırım araçlarını değil, yatırım davranışını da tartışmaya açıyor. Uzmanlara göre, geleneksel araçların yanında alternatif varlık sınıflarına yönelim artarken, yatırım kararlarında veri, teknoloji ve hız belirleyici rol oynuyor.

UZMAN İSİMLER YATIRIMIN YENİ DİNAMİKLERİNİ DEĞERLENDİRECEK

Alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacıların katkılarıyla şekillenen zirve programında; Mark WALKER, David HAINE, Prof. Dr. Deniz Ülke KAYNAK, M. Fatih KERESTECİ, Dr. H. Bader ARSLAN, Ercüment BÜYÜKŞENER ve Yavuz KUŞ yer alıyor.

Zirvede; değişen piyasa davranışları, yatırımcı tercihlerindeki dönüşüm ve finansal teknolojilerin yatırım dünyasına etkisi çok boyutlu başlıklarla ele alınacak. Detaylı bilgi ve kayıt için www.yenilikciyatirimzirvesi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.