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 | Bengü Sarıkuş

Yerli otomobilden 2025 bombası: TOGG T10F satışa çıkmaya hazır!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 25 Haziran 2018'de kurulan Togg, ürettiği ilk elektrikli otomobil olan T10X'ten iki yıl sonra ikinci modeli TOGG T10F'yi bu yaz itibarıyla satışa sunmayı hedefliyor.

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Yerli otomobilden 2025 bombası: TOGG T10F satışa çıkmaya hazır!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 15:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası için kurulan TOGG, bugün itibarıyla kuruluşunun yedinci yılını doldurdu. Son birkaç yıl içinde şirket, hem markalaşma hem de üretim anlamında önemli adımlar attı. 2018'in eylül ayında tasarlanan T10X'in ilk prototip gösterimi 27 Aralık 2019'ta gerçekleştirildi.

Yerli otomobilden 2025 bombası: TOGG T10F satışa çıkmaya hazır!

Daha sonra, 18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Togg Teknoloji Kampüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim 2022'de Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açılırken, Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV'un seri üretim bandından inişi kutlandı. 14 Mart 2023'te modellerinin fiyatları açıklanan Togg'un, ön sipariş sahipleri 29 Mart 2023'te çekilişle belirlendi. 177 binin üzerinde talep alan Togg için 2023 için planlanan toplam üretim hedefi 20 binden 28 bine yükseltildi.

Tip onayı ardından seri üretim 2023'ün mart-nisan aylarında başladı. Togg'un yerlilik oranı üretim başlangıcında yüzde 51'in üzerindeyken, bu oran Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 13 Mayıs'ta güncellenen Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranı listesinde yüzde 74,93 olarak belirtildi.

Yerli otomobilden 2025 bombası: TOGG T10F satışa çıkmaya hazır!

BAZI PARÇALAR GEMLİK'TE ÜRETİLİYOR

Öte yandan, Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri 2021'de kuruldu. Farasis Enerji ve TOGG arasında yüzde 50-yüzde 50 ortaklık kuruldu. İsmini İpek Yolu’nun İngilizcesi olan Silk Road’un ilk hecelerinden alan Siro, Togg’un akıllı cihazlarında kullandığı modül ve paketleri üreterek Togg yerlilik oranına önemli katkıda bulunuyor.

TOGG, ayrıca Trugo akıllı şarj markasıyla ilk şarj cihazlarını 11 Ekim 2022'de Bolu HighWay Dinlenme Tesisi'nde kurdu. O tarihten bu yana Türkiye'nin 81 ilinde 2 bin sokete sahip 1000'in üzerinde ultra hızlı DC, 600'den fazla da AC şarj istasyonuna ulaşıldı.

Yerli otomobilden 2025 bombası: TOGG T10F satışa çıkmaya hazır!

DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ FUARINDA TANITILDI

T10X'in teslimatlarının yanı sıra yeni model çalışmalarını da sürdüren TOGG, 2019'da ön gösterimini yaptığı doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının seri üretime en yakın prototipini "T10F" model ismiyle dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te kamuoyu ile paylaştı.

2024 Ağustos ayında mühendislik testleri başlayan modern fastback modeli T10F, TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Adana'da görücüye çıktı.

Bu kez biraz daha spor ancak aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde dizayn edilen T10F, piyasadaki mevcut SUV modelden yaklaşık 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak.

Yerli otomobilden 2025 bombası: TOGG T10F satışa çıkmaya hazır!

T10F modeli, tasarımı, güç kaynağı olarak kullanılması, yapay zeka sistemleri ve sürüş destek asistanları gibi özellikleriyle de dikkati çekiyor. T10F'in, yaz aylarında siparişe açılması sonrasında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

YIL SONUNDA ALMANYA'DA SATIŞA ÇIKACAK

TOGG, Avrupa hedefleri kapsamında 2021 Mayıs ayında Stuttgart'ta TOGG Europe GmbH'yi kurmuştu. Avrupa'da da önemli mobilite şirketlerinden biri olmayı hedefleyen TOGG, T10X modelini bu yılın sonundan itibaren Avrupa'da ön siparişe açmayı hedefliyor. Marka T10X’le başlayacağı ihracatını 2026'da T10F modeliyle çeşitlendirmeyi planlıyor.

Yerli otomobilden 2025 bombası: TOGG T10F satışa çıkmaya hazır!

2025 LİSTESİNDE 20'NCİ SIRADA

TOGG, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2024 sonuçlarında bir önceki yıla göre 5 basamak birden yükselerek 37'nciliğe yerleşti. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" çalışmasına geçen yıl ilk kez giren TOGG, 2025 listesinde 20'nci sırada yer aldı.

Yerli otomobilden 2025 bombası: TOGG T10F satışa çıkmaya hazır!

T10X PAZAR LİDERİ OLMAYA DEVAM ETTİ

Diğer yandan, son verilere bakıldığında Togg'un Türkiye elektrikli otomobil pazarındaki performansı dikkati çekiyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, mayısta da pazar liderliğini sürdürdü. Togg, geçen ay 3 bin 678 adetlik satışla en yakın rakibine 1.452 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 22 olarak kayıtlara geçti. Ocak-mayıs dönemine bakıldığında ise Togg'un elektrikli otomobil satışlarındaki pazar payı 14 bin 3 adetle yüzde 24 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle 81 ilin tamamında kullanılan T10X sayısı iki yıl içinde 65 bin adede yaklaştı.

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#Ekonomi
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