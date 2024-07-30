Yeşil dönüşüm yeni destek paketi açıklandı! İhracatın geleceğine damga vuracak

30 Temmuz 2024 12:33 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 12:35

Ticaret Bakanlığı, ihracatın geleceğine damga vuracak projeyi açıkladı. Ticaret Bakanlığı, ihracatçılar için "Responsible® Programı" olan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği'nin ayrıntılarını 30 Temmuz'da duyurdu. Bakanlık, dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenmemesi adına Yeşil Mutabakat'a uyum konusunda ihracatçı firmalara kılavuzluk edecek.

YEŞİL MUTABAKATA UYUM PROJESİ DESTEĞİ AÇIKLANDI

Ülkenin en önemli ticari partneri Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, kür

esel pazarlarda sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillenen ticaretin kurallarına ihracatçıların en hızlı şekilde adapte olabilmeleri için Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, "Responsible® Programı" olarak uygulanacak Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği ile yeni bir destek mekanizmasını hayata geçirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla, 30 Temmuz'da Bakanlıkta düzenlenen "Responsible® Programı Lansmanı"nda kamuoyuyla ayrıntılar paylaşıldı.

Bakan Bolat, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın 2019'da duyurulduğunu ve bu çerçevede sınırda karbon uygulamasının kurallarının Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlendiğini ve Türkiye'nin de 10 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması ile 2053 yılında karbon nötr hedefiyle sürece dahil olduğunu ifade etti.

KARBON VERGİ UYGULAMASI BAŞLAYACAK

Bolat, yol haritası olarak şu ifadeleri kullandı;

"1 Ocak 2026 tarihinde AB'nin ithalata sınırda karbon vergisi uygulamasını başlatacağını düşündüğümüzde sanayicilerimiz açısından bu sürece uyum en önemli gündemlerimiz arasında başta geliyor.

Ticaret Bakanlığı hedeflerde öncü rol oynamakta. Çalışma grupları ihdas edildi. Koordinasyon çalışmaları yürütülüyor.

Gümrük Birliği ile sağlanan ekonomik entegrasyonun daha ileriye taşınması ve uluslararası ticaret düzeninde iklim değişikliği ile ilgili getirilen politikalara uyum çerçevesinde yol haritası oluşturmak için Yeşil Mutabakat Eylem politikamız oluşturuldu ve Cumhurbaşkanı genelgesiyle 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı.

Çevresel sosyal ve ekonomik dönüşümü kapsayan dijitalleşme ile birlikte firmaları bekleyen önemli bir ikiz dönüşüm süreci bulunuyor."