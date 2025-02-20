Yurt dışı üretici enflasyonunda artış! Ana sanayi gruplarında geniş tabanlı yükseliş

TÜİK verilerine göre, YD-ÜFE 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %2,01 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,47 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,26 artış gösterdi.

YD-ÜFE DEĞİŞİM ORANLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 20,47 arttı, aylık yüzde 2,01 arttı.

İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 20,45 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri;

madencilik ve taş ocakçılığında %21,66 artış,

imalatta %20,45 artış,

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri;

ara mallarında %19,42 artış, dayanıklı tüketim mallarında %20,57 artış,

dayanıksız tüketim mallarında %21,87 artış,

enerjide %11,19 artış, sermaye mallarında %21,84 artış olarak gerçekleşti.

İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 1,99 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri;

madencilik ve taş ocakçılığında %2,63 artış,

imalatta %1,99 artış,

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri;

ara mallarında %1,53 artış,

dayanıklı tüketim mallarında %1,28 artış,

dayanıksız tüketim mallarında %2,77 artış,

enerjide %7,52 artış,

sermaye mallarında %1,08 artış olarak gerçekleşti.