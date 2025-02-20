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 | Kübra Çelepi

Yurt dışı üretici enflasyonunda artış! Ana sanayi gruplarında geniş tabanlı yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. YD-ÜFE yıllık yüzde 20,47 artarken aylık ise yüzde 2,01 yükseldi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 10:47

TÜİK verilerine göre, YD-ÜFE 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %2,01 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,47 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,26 artış gösterdi.

YD-ÜFE DEĞİŞİM ORANLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 20,47 arttı, aylık yüzde 2,01 arttı.

İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 20,45 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri;

madencilik ve taş ocakçılığında %21,66 artış,

imalatta %20,45 artış,

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri;

ara mallarında %19,42 artış, dayanıklı tüketim mallarında %20,57 artış,

dayanıksız tüketim mallarında %21,87 artış,

enerjide %11,19 artış, sermaye mallarında %21,84 artış olarak gerçekleşti.

İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 1,99 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri;

madencilik ve taş ocakçılığında %2,63 artış,

imalatta %1,99 artış,

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri;

ara mallarında %1,53 artış,

dayanıklı tüketim mallarında %1,28 artış,

dayanıksız tüketim mallarında %2,77 artış,

enerjide %7,52 artış,

sermaye mallarında %1,08 artış olarak gerçekleşti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Yurtdışı ÜFE ne demek?
YD ÜFE belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt dışına satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişimlerini ölçen fiyat endeksidir.
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#Ekonomi
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