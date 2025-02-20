Yurt dışı üretici enflasyonunda artış! Ana sanayi gruplarında geniş tabanlı yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. YD-ÜFE yıllık yüzde 20,47 artarken aylık ise yüzde 2,01 yükseldi.
TÜİK verilerine göre, YD-ÜFE 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %2,01 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,47 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,26 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 20,47 arttı, aylık yüzde 2,01 arttı.
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri;
madencilik ve taş ocakçılığında %21,66 artış,
imalatta %20,45 artış,
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri;
ara mallarında %19,42 artış, dayanıklı tüketim mallarında %20,57 artış,
dayanıksız tüketim mallarında %21,87 artış,
enerjide %11,19 artış, sermaye mallarında %21,84 artış olarak gerçekleşti.
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri;
madencilik ve taş ocakçılığında %2,63 artış,
imalatta %1,99 artış,
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri;
ara mallarında %1,53 artış,
dayanıklı tüketim mallarında %1,28 artış,
dayanıksız tüketim mallarında %2,77 artış,
enerjide %7,52 artış,
sermaye mallarında %1,08 artış olarak gerçekleşti.