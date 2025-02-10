Zam mutfağa sıçradı! Aygaz İpragaz ve Bizimgaz tüp gaz fiyatları yükseldi

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tüp fiyatlarına gelen büyük zamlar etiketlere yansıdı. Türkiye'nin önde gelen tüp gaz sağlayıcıları Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz, yeni yıl itibarıyla fiyat listelerini güncelledi.

TÜP FİYTALARI YÜKSELDİ

Evlerde ve sanayide tüp fiyatları arttı. Aygaz, ipragaz ve bizimgaz’dan ciddi fiyat artışı geldi. Bu güncellemeler, hem ev kullanıcılarını hem de sanayi sektöründeki tüketicileri yakından ilgilendiriyor.

AYGAZ, İPRAGAZ VE BİZİMGAZ’DAN TÜPE ZAM ZAM

Türkiye'nin önde gelen tüp gaz tedarikçileri Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz, 2025 yılı itibarıyla ürünlerine zam yaptı. Yeni fiyatlar şöyle;

AYGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 207,00 TL

Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 913,00 TL

Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 913,00 TL

İPRAGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 180,00 TL

İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 870,00 TL

İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 1.740,00 TL

İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 3.230,00 TL

İpragaz 45 kg Propan Tüpü: 3.520,00 TL

BİZİMGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Bizimgaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 180,00 TL

Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü: 870,00 TL

Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp: 1.740,00 TL

Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü: 3.230,00 TL

Bizimgaz 45 kg Propan Tüpü: 3.520,00 TL