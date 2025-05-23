Zincir marketlerden alınan kurbanlık etlerle ilgili korkunç şüphe: Bu kurban değil

Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, 4 kurbanlık hayvandan 1'inin marketlerde satıldığını belirterek, "İnsanlar, zincir marketler, AVM'lerin kilo ile et gibi sattıklarını kurban diye alıyor. Kurban sabahı saat 09.00'da insanların evine et geliyor. Bu kadar hayvanı aynı anda kesecek mezbaha yok. Bu kurban değildir" dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Kurban Bayramı öncesi Hayvancılık ve Et Ticareti Sektörel Analiz Toplantısı'nda konuşan Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Türkiye'nin kurbanlık hayvan varlığında sıkıntı olmadığını, kurbanlıklara talebin ekonomik nedenlerle düşük olabileceğini söyledi.

"KURBAN DİYE ALIYORLAR"

Kesilen hayvanın dini olarak kurban olabilmesi için belirli bir vakit ve ritüelde kesilmesi gerektiğini belirten Yardımcı, zincir marketlerde satılan kurbanlıklara tepki gösterdi. Yardımcı, "İnsanlar, zincir marketler, AVM'lerin kilo ile et satar gibi sattıklarını kurban diye alıyor. Kurban sabahı saat 09.00'da insanların evine et geliyor. Bu kadar hayvanı aynı anda kesecek mezbaha yok. Dışarıdan kilo kilo topladıkları etleri kurban diye insanların evine gönderiyorlar. Bu kurban değildir" diye konuştu.



Kurban Bayramı'nda kesilen 4 kurbanlıktan 1'inin marketlerden alındığını bildiren Yardımcı, "Burada büyük bir rant var. Kurbanın kellesi yok, derisi yok, ciğeri, işkembesi yok. Ticaret Bakanlığını göreve davet ediyoruz. Dinimize göre gününden önce kesilen hayvan kurban değildir. Biz kimsenin ticaretine mani olmuyoruz ama kurban bizim dini vecibemizdir" diye konuştu.

KURBANLIĞIN KİLO FİYATI 300 TL'DEN BAŞLIYOR

ATB 5. Meslek Komitesi Üyesi Ata Sönmez de kurban canlı kesim kilogram fiyatının 300 TL'den başladığını söyleyerek, "Büyükbaş hayvanlar için canlı hayvan fiyatı kilogramda 300 olur, kesim ve işçilik isteyenler için bu rakam 350 TL'yi bulur" dedi.





