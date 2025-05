Zincir marketlerden alınan kurbanlık etlerle ilgili korkunç şüphe: Bu kurban değil

Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, 4 kurbanlık hayvandan 1'inin marketlerde satıldığını belirterek, "İnsanlar, zincir marketler, AVM'lerin kilo ile et gibi sattıklarını kurban diye alıyor. Kurban sabahı saat 09.00'da insanların evine et geliyor. Bu kadar hayvanı aynı anda kesecek mezbaha yok. Bu kurban değildir" dedi.