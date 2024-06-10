A Milli futbol takımımızdan EURO 2024 öncesi tatsız prova! Polonya 2-1 Türkiye

10 Haziran 2024 23:41 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 02:15

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Polonya - Türkiye 11'ler belli oldu!

Polonya - Türkiye 11'ler belli oldu!

Türkiye A Milli futbol takımımız EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşılaştı. Türkiye deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kaybetti.

MAÇIN HİKAYESİ

A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Polonya ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

12. dakikada Polonya öne geçti. Samet'in kafa ile hatalı indirdiği topu, ceza sahasında kapan Lewandowski, boş pozisyondaki Swiderski'ye pasını attı. Swiderski de yakın mesafeden ayak içiyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

19. dakikada milli takım beraberliğe yaklaştı. Hakan'ın savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Kerem, ceza sahasına girdi. Kerem'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Szczesny'den döndü.

25. dakikada ay-yıldızlı ekip bir kez daha etkili geldi. İrfan'dan aldığı pasla ceza sahasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak ters direk dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Polonya 1-0 önde tamamladı.

55. dakikada Polonya savunmasının arkasına attığı topu kapan Barış Alper, ceza sahasına girdi, vuruşunda kaleci Szczesny meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

63. dakikada gelişen Türkiye atağında, Polonya ceza sahası önünde Barış Alper ile verkaç yapan Arda, topu önünde buldu. Arda'nın ayak içiyle gelişine sert şutunda topu kaleci Szczesny çeldi, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

67. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Polonya atağında, Szymanski, sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Urbanski'ye pasını attı. Urbanski, kaleciyle karşı karşıya kaldı, şutunda Mert ayaklarıyla gole izin vermedi.

77. dakikada Türkiye beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta, Kenan'dan pası alan Barış Alper'in Polonya ceza sahası ön çizgisi üzerinden dönerek şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

79. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçme şansını kullanamadı. Kalesini terk edip ceza sahasının dışına çıkan Szczesny'den topu kapan Kerem'in taç çizgisine yakın bölgeden şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

87. dakikada ev sahibi takım tehlikeli geldi. Savunma arkasına atılan topu kapan Piatek, ceza sahasına girdi, yerden sert şutunda kaleci Mert sağına çok iyi uzandı ve gole izin vermedi.

90. dakikada Polonya öne geçti. Savunmada Merih Demiral'dan topu kapan Zalewski, sol kanattan ceza sahasına girip, açısını düzeltti, köşeye çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşmayı Polonya 2-1 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Hazırlık maçında Polonya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, İtalya ile oynanan son hazırlık karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

İtalya maçının başlangıç kadrosunda yer alan Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Polonya karşısında Mert Günok, Samet Akaydın, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökcü, Kerem Aktürkoğlu ve Semih Kılıçsoy ilk 11'de sahaya çıktı.

Kaan Ayhan, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı ve Hakan Çalhanoğlu ise İtalya maçından sonra Polonya karşısında da ilk 11'de şans buldu.

Milli takımın yedek kulübesinde de Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Yasin Özcan, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Arda Güler, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.

Zeki Çelik ve Ahmetcan Kaplan ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı.



SEMİH KILIÇSOY İLK KEZ 11'DE

Milli takımın genç oyuncularından Semih Kılıçsoy, A Milli Takım formasıyla ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, İtalya karşılaşmasının ikinci yarısında ilk kez A Milli Takım'da şans verdiği Semih'i Polonya karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

YASİN ÖZCAN MAÇ KADROSUNDA

Ümit Milli Takımı’nın aday kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Yasin Özcan, A Milli Takımı’nın Polonya ile yapacağı özel maçın müsabaka kadrosuna dahil edildi.

Genç futbolcu, ilk 11'de yer almazken, yedekler arasında forma şansı bekledi.