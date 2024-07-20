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Arda Güler hakkında bomba iddia! Türkiye'den yanında götürdüğü 4 çalışanını işten çıkardı

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com
20 Temmuz 2024 09:37 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 09:40
Arda Güler hakkında bomba iddia! Türkiye&#039;den yanında götürdüğü 4 çalışanını işten çıkardı

İspanya'nın en büyük takımlarından birinde forma giyen Arda Güler, hakkında gündeme bomba bir iddia atıldı. Uzun süre sakatlıklarla baş eden Arda Güler'in Türkiye'de yanında götürdüğü 4 Türk işçisini kovduğu iddiaları gündeme oturdu.

EURO 2024 karşılaşmalarında Arda Güler'in performansı tüm dünya tarafından konuşuldu.

Adeta gündemde ilk sıralara çıkan Güler, hakkında gündeme bomba gibi bir iddia atıldı.

Real Madrid'te forma giyen genç futbolcunun Türkiye'den İspanya'ya götürdüğü bazı işçileri kovduğu söylendi. 

ARDA GÜLER HAKKINDA BOMBA İDDİA! 

Fanatik'te yer alan habere göre; Genç orta saha oyuncusu Arda Güler, sağlıklı yaşamayı kafaya koyduğu için tüm düzenini değiştirdi.

Arda Güler hakkında bomba iddia! Türkiye'den yanında götürdüğü 4 çalışanını işten çıkardı - 1. Resim

Milli takımda da forma giyen ve başarısını kanıtlayan genç futbolcu, uzun süre kas sakatlanmaları yaşadı.

Arda Güler hakkında bomba iddia! Türkiye'den yanında götürdüğü 4 çalışanını işten çıkardı - 2. Resim

Bu kas sakatlanmaları yüzünden sahaya çıkamayan genç oyuncu aşçısında kadar değişiklik yaptı. 

Arda Güler hakkında bomba iddia! Türkiye'den yanında götürdüğü 4 çalışanını işten çıkardı - 3. Resim

 4 ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARDI

Piyasa değeri 45 milyon euroya yükselen Arda Güler, İspanya'ya giderken 6 kişi götürmüştü.

Arda Güler hakkında bomba iddia! Türkiye'den yanında götürdüğü 4 çalışanını işten çıkardı - 4. Resim

İspanyol gazeteci Naninho, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda; "Arda Güler, Türkiye'den güvendiği altı kişiyi Madrid'de kendisiyle birlikte çalışmaları için getirmişti. Bunlardan dördü artık orada değil. Bunlardan biri de aşçı. Arda Güler'in geçirdiği kas sakatlıkları, onun tüm çalışma metodolojisini değiştirmek istemesine neden oldu" dedi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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