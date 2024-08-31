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Barcelona gol oldu yağdı! Real Valladolid ağlarına 7 gol bıraktı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ağustos 2024 20:12 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 20:20
Barcelona gol oldu yağdı! Real Valladolid ağlarına 7 gol bıraktı

LaLiga 4. hafta maçında Katalan ekibi Barcelona, Real Valladolid ağlarına 7 gol bırakıp ligde 4'de 4 yaparak liderlik koltuğunda oturmaya devam ettirdi.

LaLiga 4. hafta karşılaşmasında Barcelona evinde Real Valladolid'i misafir etti.

Camp Nou'da oynanan maçın ilk yarısında 3 gol atan Barça, ikinci yarıda ise 4 gol bularak karşılaşmayı 7-0 kazandı.

Katalan ekibinin gollerini sırayla 20' Raphinha, 24' Lewandowski, 45+2' Kounde, 64 ve 72' Raphinha, 82' Olmo 85' dakikada ise Ferran Torres kaydetti.

Barcelona gelecek hafta Girona deplasmanına çıkacak.

Barcelona, Real Valladolid'e gol yağdırdı: 7-0 - Son Dakika Spor Haberleri

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Kaynak: tgrthaber.com
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