Barcelona gol oldu yağdı! Real Valladolid ağlarına 7 gol bıraktı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ağustos 2024 20:12 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 20:20
LaLiga 4. hafta maçında Katalan ekibi Barcelona, Real Valladolid ağlarına 7 gol bırakıp ligde 4'de 4 yaparak liderlik koltuğunda oturmaya devam ettirdi.
LaLiga 4. hafta karşılaşmasında Barcelona evinde Real Valladolid'i misafir etti.
Camp Nou'da oynanan maçın ilk yarısında 3 gol atan Barça, ikinci yarıda ise 4 gol bularak karşılaşmayı 7-0 kazandı.
Katalan ekibinin gollerini sırayla 20' Raphinha, 24' Lewandowski, 45+2' Kounde, 64 ve 72' Raphinha, 82' Olmo 85' dakikada ise Ferran Torres kaydetti.
Barcelona gelecek hafta Girona deplasmanına çıkacak.
Kaynak: tgrthaber.com