Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi! Şampiyonlar Ligi detayı

02 Ağustos 2024 14:12 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 14:13

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'yu mağlup ederek elemesinin ardından yükselen UEFA ülke puanı, Trabzonspor ve Başakşehir'in de kazandığı gecenin ardından tekrar güncellendi.

Temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki başarılı performansının ardından gözler UEFA ülke puanına çevrildi.

FENERBAHÇE ZOR DA OLSA KAZANDI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rövanş maçında Kadıköy'de Lugano'yu konuk etti. İlk maçta rakibini deplasmanda 4-3'le geçen sarı-lacivertliler, kendi evinde de 1-0 geriye düştüğü maçta 90+2'de bulduğu golle sahadan zor da olsa galip ayrıldı.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fransız ekibi Lille'in rakibi oldu.

TRABZONSPOR EVİNDE TEK GOLLE GÜLDÜ

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rövanş karşılaşmasında Papara Park'ta Ruzomberok ile kozlarını paylaştı. Slovakya deplasmanındaki karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan bordo-mavililer, evinde de sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde turladı ve Ruzomberok'u saf dışı bırakarak 3. tura yükseldi.

BAŞAKŞEHİR FARKLI KAZANDI

Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rövanş maçında La Fiorita'ya konuk oldu. İstanbul'da oynanan maçtan 6-1 galip ayrılan turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda da 4-0 kazanarak toplamda 10-1'lik skorla sürprize izin vermedi.

Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, bu sonuçla birlikte UEFA Konferans Ligi'nde üst tura yükseldi.

ÜLKE PUANINDA BÜYÜK YÜKSELİŞ

Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor ve Başakşehir'in de kazandığı haftada tüm gözler UEFA ülke puanına çevrildi.

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimizin aldığı galibiyetlerin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yükselişi sürdü.

Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 6 maçın tamamını kazanan temsilcilerimiz, UEFA ülke puanını 34 bin 800'e yükseltti. Türkiye'nin 10. sırada yer alan Çekya ile rekabeti sürdü.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

7- 49.216 puan | Portekiz

8- 43.100 puan | Belçika

9- 34.800 puan | Türkiye

10- 34.750 puan | Çekya

11- 29.500 puan | Norveç

2026-27'DE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT KATILMA ŞANSI

Bu sezon ülke puanı sıralamasını 9. ya da 10. sırada bitirirsek, 2025-26 sezonu Süper Lig şampiyonu 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasına direkt olarak katılacak.

9. sırada bitirmemizin ek avantajı olarak da Süper Lig ikincisinin Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. eleme turu yerine 3. eleme turundan başlayacak.

GEÇEN SEZON TEKRARLANMALI

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında geçen sezonu 9. sırada bitirdiği için bu sezonun Süper Lig şampiyonu önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak, lig ikincisi ise 3. eleme turundan başlayacak.