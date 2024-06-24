Basın toplantısında Hamit Altıntop sürprizi: Milli yıldızları göz hapsine aldı!

24 Haziran 2024 16:20 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 16:21

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Teknik direktör Vincenzo Montella ile Arda Güler'in idman sırasındaki diyalogu çok konuşuldu. Arda'dan yeleği alan Montella sert şekilde eleştirilere maruz kalmış ve TFF konuyla ilgili açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDE

Sosyal medyada yorum yapan isimlerden bazıları Montella'ya sert eleştirilerde bulunurken bazıları da bu durumun milli takımı yıpratmak için gündeme getirildiğini savundu.

HAMİT ALTINTOP İDDİALARI YALANLADI

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop katıldığı bir Youtube yayınında "Benim Türk futboluna ihtiyacım yok Türk futbolunun bana ihtiyacı var" diyerek tepki çekmişti. Hamit Altıntop'un aynı zamanda Montella'nın kadro tercihlerine karıştığı da iddia edildi.

Hamit Altıntop bu iddiaları yalandı.

GÖZDEN KAÇAN DETAY GÜNDEM OLDU

Almanya'da Türk futbolcuların basın toplantılarını takip eden gazeteci Övünç Özden, gözden kaçan bir detayı gündeme taşıdı.

Dün Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu. Hakan Çalhanoğlu kendisine yönelik eleştirilere yanıt verirken yutkunup duygusal anlar yaşamıştı.

BASIN TOPLANTILARINI EN ÖNDEN İZLİYOR

Cenk Tosun neden oynatılmadığıyla ilgili soruya yanıt verirken "Montella neden süre almadığıma yönelik benimle konuşmadı, nedenini bilmiyorum" demişti.

Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un sözleri X'te gündem olurken Socrates'ten Övünç Özdem, Hamit Altıntop'un sorular sorulduğu sırada süreci en ön sıradan takip ettiğini duyurdu.

"GÖZLERİNİN İÇİNE BAKIYOR..."

Övünç Özdem, paylaşımında Hamit Altıntop'un basın toplantısı sırasında en önde oturduğunu futbolcular veya teknik direktör sorulara cevap verirken onların gözlerinin içine baktığını belirtti.

Övünç Özdem paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, basın toplantılarında gazetecilerin arasında oturuyor. Futbolcular veya teknik direktör cevap verirken, takım sorumlusu onların gözünün içine bakıyor.

Cenk, Hakan ve İsmail’in basın toplantısını da en ön sıradan takip etti. Gazeteciler ile soruların muhatabı arasında yer almak kime fayda sağlar bilmiyorum.

Bu durum oyunculara destek mi yoksa onları kontrol altında tutma çabası mı emin değilim."