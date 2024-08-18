Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Beşiktaş - Antalyaspor maçı 11'leri belli oldu!

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 11'leri belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ağustos 2024 20:52 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 20:54
Beşiktaş - Antalyaspor maçı 11&#039;leri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İlk maçını kazanan Beşiktaş 2'de 2 yapmak için Antalyaspor'u evinde ağırlıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Emirhan, Colley, Paulista, Svensson, Gedson, Musrati, Rafa, Semih, Rashica, Immobile

Antalyaspor: Piric, Kelven, Emrecan, Veysel, Güray, Erdal Rakip, Soner, Van de Streek, Erdoğan, Larsson, Samudio

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...