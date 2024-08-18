Beşiktaş - Antalyaspor maçı 11'leri belli oldu!

18 Ağustos 2024 20:52 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 20:54

Jose Mourinho, Başakşehir ile Alanyaspor'un maçını yakından takip etti!

Jose Mourinho, Başakşehir ile Alanyaspor'un maçını yakından takip etti!

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İlk maçını kazanan Beşiktaş 2'de 2 yapmak için Antalyaspor'u evinde ağırlıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Emirhan, Colley, Paulista, Svensson, Gedson, Musrati, Rafa, Semih, Rashica, Immobile

Antalyaspor: Piric, Kelven, Emrecan, Veysel, Güray, Erdal Rakip, Soner, Van de Streek, Erdoğan, Larsson, Samudio