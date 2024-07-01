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Beşiktaş’ın 2024-25 sezonu kombine bilet fiyatları açıklandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Temmuz 2024 23:38 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 23:38
Beşiktaş’ın 2024-25 sezonu kombine bilet fiyatları açıklandı!

Beşiktaş, 2024-2025 sezonu kombine bilet fiyatlarını taraftarlara duyurdu. Yenileme dönemi 2 Temmuz'da başlayıp 8 Temmuz’da sona erecek.

Beşiktaş, 2024-2025 sezonu için kombine bilet fiyatlarını açıkladı ve yenileme dönemi detaylarını duyurdu. 2 Temmuz Salı günü başlayacak olan yenileme süreci, 8 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.

 Kombine Fiyatları:

  • Doğu Alt 115-116 Blok: 100.000 TL
    - Batı Alt 102-125 Blok: 100.000 TL
    - Doğu Alt 114-117 Blok: 80.000 TL
    - Batı Alt 103-124 Blok: 70.000 TL
    - Doğu Alt 113-118 Blok: 70.000 TL
    - Batı Üst 430-401 Blok: 50.000 TL
    - Batı Üst 429-402 Blok: 45.000 TL
    - Batı Üst 428-403 Blok: 40.000 TL
    - Doğu Üst Tüm Bloklar: 19.800 TL
    - Güney Alt Tüm Bloklar: 13.000 TL
    - Güney Üst Tüm Bloklar: 12.000 TL
    - Kuzey Alt Tüm Bloklar: 12.000 TL
    - Kuzey Üst Tüm Bloklar: 11.000 TL
    - VIP 100: 240.000 TL
    - VIP 101-126: 210.000 TL

 

Kaynak: tgrthaber.com
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