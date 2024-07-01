Beşiktaş’ın 2024-25 sezonu kombine bilet fiyatları açıklandı!

01 Temmuz 2024 23:38 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 23:38

Beşiktaş, 2024-2025 sezonu için kombine bilet fiyatlarını açıkladı ve yenileme dönemi detaylarını duyurdu. 2 Temmuz Salı günü başlayacak olan yenileme süreci, 8 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.

Kombine Fiyatları: