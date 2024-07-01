Fredrik Mistsjö, Eyüpspor'da!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Temmuz 2024 23:02 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 23:34
Eyüpspor, Norveçli ortasaha futbolcusu Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattı.
Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattığını açıkladı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Pendikspor'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Midtsjö, geçen sezon Süper Lig'de Pendikspor forması altında çıktığı 26 maçta 1 kez fileleri sarstı.
Kaynak: tgrthaber.com