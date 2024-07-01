Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Fredrik Mistsjö, Eyüpspor'da!

Fredrik Mistsjö, Eyüpspor'da!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Temmuz 2024 23:02 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 23:34
Fredrik Mistsjö, Eyüpspor&#039;da!

Eyüpspor, Norveçli ortasaha futbolcusu Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattı.

Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattığını açıkladı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Pendikspor'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Midtsjö, geçen sezon Süper Lig'de Pendikspor forması altında çıktığı 26 maçta 1 kez fileleri sarstı.

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...