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Beşiktaş'ta Milot Rashica müjdesi! Galatasaray derbisine yetişti

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ekim 2024 20:20 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 20:27
Beşiktaş&#039;ta Milot Rashica müjdesi! Galatasaray derbisine yetişti

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Milot Rashica'nın Galatasaray derbisinde forma giyebileceği öğrenildi. Sakatlığını henüz yeni atlatan Kosavalı futbolcunun oyuna sonradan girebileceği öne sürüldü.

Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst​ yönetimindeki Beşiktaş​'ta Galatasaray​ maçı öncesi Milot Rashica​ hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlı takımda Milot Rashica'nın sakatlığını tamamen atlattığı belirtildi. Sports Digitale'in haberine göre; Kosovalı kanat futbolcu Milot Rashica'nın Galatasaray derbisinde oynayabileceği belirtildi.

Beşiktaşta Galatasaray derbisi öncesi Milot Rashica müjdesi

Kosovalı kanat oyuncusunun, yarın gerçekleştirilecek antrenmanda takımla birlikte çalışmasının beklendiği vurgulandı.

Sakatlığı bulunan Gabriel Paulista'nın Galatasaray maçında oynama ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. Öte yandan Mert Günok'un da derbide forma giymesinin zor olduğu kaydedildi.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Rams Park'ta oynanacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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