İrfan Can Kahveci'nin temsilcisi konuştu! 'Henüz görüşmedik'

25 Ekim 2024 19:00 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 19:04

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci'nin temsilcisi William D'Avila suskunluğunu bozdu.

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Portekizli teknik direktör Jose Mourinho​ yönetimindeki Fenerbahçe​'de geleceği henüz netlik kazanmayan Milli futbolcu İrfan Can Kahveci​ için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Milli futbolcunun temsilcisi William D'Avila, orta saha futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

"ŞU ANDA GÖRÜŞMEDİK"

Radyospor'a konuşan William D'Avila, Fenerbahçe ile henüz görüşmediklerini ancak görüşmeye açık olduklarını dile getirdi ve şu şekilde konuştu:

"Şu an itibarıyla bir hiçbir gelişme yok. Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var. Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu şu anda görüşmedik. Biz her zaman görüşmeye açığız."

FENERBAHÇE PERFORMANSI

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe'de 13 karşılaşmada forma şansı buldu. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asist üretti.

İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.