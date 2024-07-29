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Boluspor, Estrela'yı transfer etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Temmuz 2024 23:17 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 23:20
Boluspor, Estrela&#039;yı transfer etti!

TFF 1. Lig takımı Boluspor, orta saha futbolcusu Estrela'yı kadrosuna kattı.

Boluspor, orta saha oyuncusu Estrela'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Erzurumspor FK'de forma giyen 29 yaşındaki Estrela ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Angolalı oyuncunun 12 kez milli takımda görev yaptığı ifade edildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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