C Grubu son maçları 0-0 beraberlikle sona erdi! Tadic'li Sırbistan turnuvaya veda etti

26 Haziran 2024 00:02 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 00:13

EURO 2024’de şimdiye kadar takımlar kendi kalelerine 8 kez gol attı

EURO 2024’de şimdiye kadar takımlar kendi kalelerine 8 kez gol attı

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Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için beklediği teklif belli oldu!

EURO 2024 C Grubunun son maçlarında İngiltere, Slovenya'yla karşılaşırken Danimarka ile Sırbistan tur için mücadele etti.

SON MAÇLARDA GOL SESİ ÇIKMADI!

İngiltere'ye 0-0'lık Slovenya beraberliği liderlik için yeterli oldu. İngilizler 5 puanla grup birincisi olurken Son 16 turunda en iyi grup üçüncülerinden biriyle eşleşecek.

DANİMARKA VE SLOVENYA GRUPTA 3 BERABERLİK ALDILAR

İngiltere'yle yenişemeyen Slovenya üçüncü beraberliğini aldı ve grubu 3 puanla tamamladı.

Grubun diğer maçında ise Danimarka, Sırbistan'la 0-0 berabere kaldı. Böylece Danimarka da üçüncü beraberliğini aldı ve 3 puanla tamamladı.

Dusan Tadic maça yedek kulübesinde başladı. 46. dakikada Samardzic'in yerine oyuna dahil oldu.

Danimarka ile Slovenya arasındaki sayısal eşitlik bozulmadığı için elemelerdeki performansı daha üstün olan Danimarka grubu ikinci sırada bitirdi. Slovenya ise üçüncü oldu.

İkinci olan Danimarka son 16 turunda Almanya'nın rakibi oldu. En iyi üçüncüler kontenjanıyla son 16'ya kalan Slovenya'nın rakibi ise henüz netleşmedi.

İngiltere'nin birinci, Danimarka'nın ikinci, Slovenya'nın üçüncü olduğu grupta 2 puanlı Sırbistan ise son sırada kalarak turnuvaya veda etti.