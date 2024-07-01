Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesi yenilendi!

Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesi yenilendi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Temmuz 2024 00:14 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 00:18
Cesar Azpilicueta&#039;nın sözleşmesi yenilendi!

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, tecrübeli futbolcusu Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu.

Atletico Madrid, Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada Azpilicueta'nın 1 sezon daha takımda kalacağı belirtildi.

İspanyol ekibine 2023'te imza atan tecrübeli oyuncu, geride kalan sezonda 34 maçta süre alıp 2 asist kaydetti.

Cesar Azpilicueta kariyerinde daha önce Chelsea, Marsilya ve Osasuna formalarını da giymişti.

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...