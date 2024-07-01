Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesi yenilendi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Temmuz 2024 00:14 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 00:18
İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, tecrübeli futbolcusu Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu.
Atletico Madrid, Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesini yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada Azpilicueta'nın 1 sezon daha takımda kalacağı belirtildi.
İspanyol ekibine 2023'te imza atan tecrübeli oyuncu, geride kalan sezonda 34 maçta süre alıp 2 asist kaydetti.
Cesar Azpilicueta kariyerinde daha önce Chelsea, Marsilya ve Osasuna formalarını da giymişti.
Kaynak: tgrthaber.com