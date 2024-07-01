Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesi yenilendi!

01 Temmuz 2024 00:14 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 00:18

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Atletico Madrid, Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada Azpilicueta'nın 1 sezon daha takımda kalacağı belirtildi.

İspanyol ekibine 2023'te imza atan tecrübeli oyuncu, geride kalan sezonda 34 maçta süre alıp 2 asist kaydetti.

Cesar Azpilicueta kariyerinde daha önce Chelsea, Marsilya ve Osasuna formalarını da giymişti.