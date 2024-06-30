Gürcistan'ın rüyası sona erdi! İspanya çeyrek finalde Almanya ile eşleşti

30 Haziran 2024 23:52 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 00:00

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EURO 2024 son 16 turunda İspanya ve Gürcistan çeyrek finale çıkmak için karşı karşıya geldi.

Köln Stadyumu'nda oynanan maça Gürcistan 18. dakikada Robin Le Normand'ın kendi kalesine attığı gol ile 1-0 önde başladı.

İspanya akın akın gelirken 39. dakikada Rodri'nin uzak şutunda kaleci hamle yapamadı ve maça denge gelerek skor 1-1 oldu. İlk yarı bu şekilde sona erdi.

İkinci yarıda 51. dakikada Fabian Ruiz'in attığı gol ile İspanyollar öne geçti. 75. dakikada ise Nico Williams'ın kontratak golüyle skor 3-1'e geldi.

Maçın skorunu belirleyen gol ise Dani Olmo'dan gelerek 4-1 oldu.

İSPANYA İLK KEZ GOL YEDİ

İspanya, EURO 2024'te grup maçlarındaki performansla göz kamaştırmıştı. İspanyollar 3 maçını da kazanan tek takım olurken aynı zamanda grup aşamasında kalesini gole kapattıktan sonra ilk kez kalesindeki golü Gürcistan karşısında gördü.

ÜSTÜNLÜK İSPANYA'NIN

İspanya ve Gürcistan tarihte 8. kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında oynanan maçlarda İspanya 7. kez kazanırken Gürcistan 1 kez kazanabildi.

ALMANYA İLE EŞLEŞTİ

İspanya, Gürcistan engelini geçerek çeyrek finalde ev sahibi Almanya'nın rakibi oldu.

İki takımın arasındaki maç 5 Temmuz günü Stuttgart'ta oynanacak.