Cihat Arslan, MKE Ankaragücü'nden ayrıldı!

15 Eylül 2024 20:20 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 20:24

Trendyol 1. Lig takımı MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Cihat Arslan ile vedalaşıldı.

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Başkent ekibi Ankaragücü, teknik direktör Cihat Arslan ile yollların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Cihat Arslan ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Cihat Arslan'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.