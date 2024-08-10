Community Shield kupası Manchester City'nin!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ağustos 2024 19:28 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 19:33
Normal süresi 1-1 tamamlanan dev derbide Manchester United'ı penaltı atışları sonucu 7-6'lık skor ile mağlup eden Manchester City, Community Shield'i müzesine götürmeyi başardı.
Premier Lig'de son şampiyon Manchester City ve FA Cup'ta zafer yaşayan Manchester United, Community Shield kupasında karşılaştılar.
Wembley Stadyumu’nda oynanan maçın normal süresi 1-1 tamamlanarak seri penaltı atışlarına gidildi.
Penaltılarda 7-6'lık skorla kazanan Manchester City kupayı kazandı.
Milli kalecimiz Altay Bayındır, Manchester United kulübesinde başladı maça ve oyuna giremedi.
Kaynak: tgrthaber.com