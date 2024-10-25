Dursun Özbek Okan Buruk'u ziyaret etti!

25 Ekim 2024 20:36 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 20:50

Başkan Dursun Özbek ve Galatasaraylı futbolcular, apandisit ameliyatı geçiren teknik direktör Okan Buruk'u ziyarette bulundu.

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Galatasaray​ Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve futbolcular, apandisit ameliyatı olan teknik direktör Okan Buruk​'u ziyaret etti.

Buruk'un operasyon geçirdiği hastanede gerçekleşen ziyarette muhasip yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu da yer aldı.

Başkan Özbek, ziyarete ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.