Dursun Özbek Okan Buruk'u ziyaret etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ekim 2024 20:36 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 20:50
Başkan Dursun Özbek ve Galatasaraylı futbolcular, apandisit ameliyatı geçiren teknik direktör Okan Buruk'u ziyarette bulundu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve futbolcular, apandisit ameliyatı olan teknik direktör Okan Buruk'u ziyaret etti.
Buruk'un operasyon geçirdiği hastanede gerçekleşen ziyarette muhasip yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu da yer aldı.
Başkan Özbek, ziyarete ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Kaynak: tgrthaber.com