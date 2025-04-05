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 | Yusuf Özgür Bülbül

Emre Belözoğlu'ndan galibiyet sonrası umut dolu açıklamalar: Yeni pencereler açacak

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında evinde Samsunspor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından yaptığı değerlendirmede, bu zaferin kendilerine yeni ufuklar açacağını ve yeni hedefler belirlemelerine olanak tanıyacağını ifade etti. Maç sonrası basın toplantısında konuşan genç teknik adam, mücadelenin bekledikleri gibi zorlu geçtiğini ancak oyuncularının ortaya koyduğu performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 23:33

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, özellikle ilk yarıda sergiledikleri istekli ve organize futbolun, topa hakimiyetlerinin ve doğru alan paylaşımlarının takdire şayan olduğunu belirtti. İlk 45 dakikayı iç sahada oynadıkları en iyi bölümlerden biri olarak nitelendiren Belözoğlu, tek bir pas hatası dışında rakiplerine pozisyon vermediklerini vurguladı.

Emre Belözoğlu'ndan galibiyet sonrası umut dolu açıklamalar: Yeni pencereler açacak

“ÇALIŞMAMIZIN KARŞILIĞINI ALIYORUZ”

İkinci yarının başında rakibi yaptığı hamlelerle baskı altına alındıklarını kaydeden genç teknik adam, "Rakip, merkezdeki iki oyuncumuzu kenardakileri içeriye çekerek rahatsız etti, topa hakim oldu ve pozisyon bulup gol attı. Sonrasında biz bir hamle yaptık. Belki erken algılanabilir ama futbolda bunlar bilinmez. Maçı çok daha erken koparabilirdik ama rakip de oyuna ortak oldu hatta kazanabilecek bir noktaya geldi. Ancak işler bizim adımıza iyi gitti, Allah da yardım ediyor, çalışmamızın karşılığını alıyoruz" diye konuştu.

Oyuncularının yüksek enerjisinden övgüyle bahseden Emre Belözoğlu, "Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibim. Geldiğimiz günden beri bir gelişim var. Futbolu bilen herkesin bu gelişimi gördüğüne inanıyorum. Taraftarımıza, oyuncularıma, yöneticilerimize teşekkür ederim. En büyük pay oyuncularımın. Bugünkü galibiyet bizi çok önemli bir pozisyona taşıdı ama henüz işimiz bitmedi" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'ndan galibiyet sonrası umut dolu açıklamalar: Yeni pencereler açacak

“BEN HİÇBİR MAÇI KAYBETME ÜZERİNE PLANLAMAM”

Hedeflerinin ligin alt sıralarından uzaklaşmak olduğunu hatırlatan Belözoğlu, "Geldiğimiz günden beri maç başı 1.5 puan hedefimiz vardı, şu an bu ortalamanın üstüne çıktık. Ben hiçbir maçı kaybetme üzerine planlamam. Elbette futbol sadece sizin planınızla değil, rakibin ve hakemin performansıyla da şekilleniyor. Büyük konuşmayı değil, çok çalışmayı seven bir yapıya sahibim" dedi.

“BU HAFTA BİZİM İÇİN BİR FİNALİN DE ÖTESİNDEYDİ”

Dış sahada da Galatasaray ve Fenerbahçe maçları hariç iyi oyunlar oynadıklarını vurgulayan kırmızı-beyazlıların teknik direktörü, "Oyuncular ne göstersem yapmaya çalıştılar. Bizim öncelikli hedefimiz son dört bloktan uzaklaşmaktı ama artık ön bloğa yaklaştık. Bundan sonra kazanırsak çok daha farklı şeyler konuşabiliriz. Neden olmasın? Bu hafta bizim için bir finalin de ötesindeydi. Bu galibiyet bize yeni pencereler açacak, yeni hayaller oluşturacak. Her maçı kazanmak ve ona göre plan yapmak istiyoruz. Bitmedi derken bunu kastediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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Sıkça Sorulan Sorular

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?
Emre Belözoğlu, Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör. 2004 yılında Pelé'nin açıkladığı "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesi FIFA 100'de yer aldı.
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