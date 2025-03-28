Akdeniz derbisinde kazanan Antalyaspor oldu!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Onvo Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor karşılaştı. Mücadele 2-1 Onvo Antalyaspor üstünlüğüyle sona ererken goller ise 22. dakikada Cordova (Alanyaspor); 43. dakikada Samudio ve 81. dakikada Gaich'ten geldi. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri bu galibiyetle puanını 36 yaparken, Joao Pereira'nın ekibi ise 31 puanda kaldı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN GALİBİYET KRİTİĞİ

Emre hoca, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısına Türk halkının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başladı. Oyunun başında 3 puanı çok istediklerini gösterdiklerini anlatan Belözoğlu, "İlk yarıda 15 dakikalık kayıp zaman vardı. Bu süreçte golü yedik. İlk yarının sonundaki gol bize ivme kazandırdı. Motivasyon kazandırdı. İkinci yarıda ufak bir formasyon değişikliği yaptık ve rakibe hiç şans vermedik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Çok stratejik olmamız gereken bir maçtı. Verdiğimiz direktifleri sahada en iyi şekilde uygulamaya çalışan oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazandığımız için çok mutluyuz. Bayrama Antalyaspor taraftarını mutlu şekilde eriştireceğiz. Kendi açımızdan ise çok ince hesaplar yapmamız, rahat olmamamız gereken haftalar. 43-44 puanlar bizi rahatlatacaktır. Kendimizi güvenli pozisyona getirmek için 7-8 puan daha almamız gerekiyor." dedi.

JOAO PEREIRA'DAN İLK MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Corendon Alanyaspor'un başındaki ilk maçını kaybeden Pereira, "İlk 15 dakika çok iyi oynadık. Antalyaspor'un baskısını da kırdık. Bazı pozisyonlar da bulduk. Dakikalar ilerledikçe takımlarda yorgunluk belirtileri başladı. Antalyaspor o anlarda oynuyor gibi göründü ama kalemizde tehlikeli olamadılar. Nasıl olduğunu anlamadığımız şanssız bir gol yedik. Maalesef puansız ayrılıyoruz ama ilk haftaya göre çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Bunun için mutluyuz ve bu durumu kendi lehimize çevireceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Mustafa Savranlar.

Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı (Dk. 75 Mert Yılmaz), Veysel Sarı, Amar, Güray Vural (Dk. 85 Abdurrahim Dursun), Soner Dikmen, Kaluzinski, Safuri (Dk. 75 Gaich), Van de Streek, Larsson (Dk. 90 Emrecan Uzunhan), Samudio (Dk. 85 Djenepo).

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti (Dk. 79 Balkovec), Enes Keskin, Richard (Dk. 87 Jo Hwang), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Dk. 46 Janvier), Vilhena, Makouta, Cordova (Dk. 79 Sporar).

Goller: Dk. 22 Cordova (Corendon Alanyaspor), Dk. 43 Samudio, Dk. 81 Gaich (Onvo Antalyaspor).

Sarı kartlar: Dk. 42 Yusuf Özdemir, Dk. 45 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor), Dk. 86 Djenepo, Dk. 89 Gaich, Dk 90+2 Abdurrahim Dursun (Onvo Antalyaspor).

https://x.com/Antalyaspor/status/1905656779133927892