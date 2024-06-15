Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Ergin Ataman'dan çifte kupa sevinci! Sezonu 2 kupayla kapattı

Ergin Ataman'dan çifte kupa sevinci! Sezonu 2 kupayla kapattı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
15 Haziran 2024 00:24 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 00:28
Ergin Ataman&#039;dan çifte kupa sevinci! Sezonu 2 kupayla kapattı

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan takımı Panathinaikos, EuroLeague'den sonra Yunanistan Ligi'nde de şampiyonluğa ulaştı.

Yunanistan Basketbol Ligi final serisi 5. ve son maçında Olympiakos'u 87-82 yenen Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, 2-0 geriden gelerek rakibine 3-2 üstünlük kurdu ve şampiyon oldu.

Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Yunanistan'da şampiyon- Son Dakika Spor Haberleri | NTVSpor

Panathinaikos, başkent Atina'da konuk ettiği Olympiakos'u final serisinin son maçında 87-82 mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştı.

Bu zaferle Ataman, Yunan ekibiyle ilk sezonunda THY Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından Yunan Ligi şampiyonluğunu kazanma başarısı gösterdi.

Panathinaikos'ta Kostas Sloukas, 29 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu ve bu performansı takımına galibiyet ve şampiyonluk getirdi.

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...