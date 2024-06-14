Almanya açılış maçında İskoçya'yı 5 golle devirdi!

14 Haziran 2024 23:56 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 00:37

EURO 2024, Almanya - İskoçya karşılaşması ile başladı.

Münih Futbol Arena Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Almanya 10. dakikada Kimmich'in sağ tarafdan yerden ortasına gelişine düzgün bir şut çıkaran Wirtz topu ağlara göndererek maçtaki skoru 1-0'a getirdi.

Ataklarını artıran Almanya 19. dakikada ise Musiala ile skoru 2-0'a getiren golü buldu.

Dakika 45+1'de ceza sahası içinde İlkay Gündoğan'a yapılan faule hakem Porteous'a kırmızı kartını çıkartırken penaltı noktasını gösterdi. Kai Havertz penaltıyı gole çıkartarak ilk yarıda farkı 3'e çıkaran golü kaydetti.

İlk yarı 3-0'lık skorla sona erdi.

İkinci yarı İskoçya'nın 10 kişi oynamasını lehine çeviren Almanlar 68. dakikada Füllkurg'un topu ağlara göndermesiyle skoru 4-0'a çıkardı.

Dakika 88'de duran top organizasyonunda İskoçya hücumunda kafalardan seken topa Rüdiger kendi kalesine attığı golle skor 4-1 oldu.

Dakika 90+3'de Emre Can'ın uzaktan şutuyla bulduğu gol maçın skorunu belirledi ve Almanya açılış maçında İskoçya'yı 5-1'lik skorla mağlup etti.

MAÇIN ÖYKÜSÜ

10. dakikada ev sahibi Almanya öne geçti. Soldan uzun atılan pasla sağ kanatta topla buluşan Kimmich, pasını yerden derinlemesine ceza yayına gönderdi. Buraya hareketlenen Wirtz'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

19. dakikada Almanya farkı 2'ye çıkardı. İlkay Gündoğan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Havertz, şut açısını kaybedince topu geriden gelen Musiala'ya aktardı. Hafif sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Musiala, bir rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra penaltı noktası civarından çektiği şutla fileleri havalandırdı: 2-0.

25. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Musiala, Christie'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Turpin penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından pozisyonun dışarıda olduğu anlaşıldı ve penaltı iptal edildi.

39. dakikada Rüdiger'in ceza sahası dışından şutunda top haleci Gunn'da kaldı.

42. dakikada Almanya, VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Kimmich'in sağdan ortasında altıpas önünde yükselen İlkay'ın kafayla vurduğu topu kaleci Gunn güçlükle çeldi. Dönen topu tamamlamak isteyen İlkay, Porteous'un sert müdahalesiyle yerden kaldı. Fransız hakem Turpin, pozisyonda önce devam kararı verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Turpin, penaltı noktasını gösterirken, Porteous'u da kırmızı kartla oyundan attı.

45+1. dakikada penaltıda topun başına geçen Havertz, ağları havalandırdı: 3-0.

Mücadelenin devre arasına Almanya 3 farklı üstün girdi.

68. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Bir kişi fazla oynamanın avantajıyla baskıyı artıran Almanya'da sahneye bu kez Füllkrug çıktı. Ceza sahası içinde İskoçya savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan 31 yaşındaki futbolcu, düzgün ve sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 4-0.

76. dakikada Almanya'nın golü VAR'a takıldı. Soldan yapılan ortada altıpas önünde topu kontrol eden Füllkrug, farkı 5'e çıkaran golü kaydetti. Yapılan inceleme sonucunda Füllkrug'un ofsaytta olduğu anlaşıldı ve gol iptal edildi.

87. dakikada İskoçya farkı 3'e indirdi. Robertson'un sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen topu McKenna kaleye göndermek istedi. Tehlikeyi önlemek isteyen Rüdiger ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 4-1.

90+3. dakikada Almanya, yeniden farkı 4'e çıkardı. Ceza yayı gerisinde topla buluşan Emre Can'ın plase vuruşunda top filelerle buluştu: 5-1.

Bu golün santrası yapılmadı ve Almanya, A Grubu'na 3 puanla başladı.

EN FARKLI AÇILIŞ MAÇI

Almanya, bu yıl 17'ncisi düzenlenen turnuvanın tarihindeki açılış maçlarındaki en farklı galibiyete imza attı.

EURO 2024'ün açılış karşılaşmasında İskoçya'yı 5-1 geçen Almanya, şampiyona tarihindeki en farklı galibiyeti elde etti.

Geride kalan 16 Avrupa Şampiyonası'nda en farklı skor, EURO 2020'de İtalya'nın Türkiye'yi 3-0 yenmesiyle oluşmuştu.

WİRTZ'DEN İKİ REKOR

Florian Wirtz, İskoçya maçında kaydettiği golle Almanya formasıyla turnuvada gol atan en genç futbolcu oldu.

Wirtz ayrıca Avrupa Futbol Şampiyonları tarihinde ağları havalandıran en genç oyuncu unvanını elde etti.

İLK KIRMIZI KART ÇIKTI

EURO 2024'ün açılış maçında ilk kırmızı kartı çıktı. Dakikalar 45+1'i gösterdiğinde ceza sahası içinde topla buluşan İlkay Gündoğan'a sert müdahalede bulunan Porteous, EURO 2024'ün ilk kızaran futbolcusu olmayı başardı.

MOURİNHO MAÇI İZLEDİ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, açılış törenini statta takip etti.

Sarı-lacivertli ekibin dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı, Münih Futbol Arena'da yapılan açılış maçını efsanevi İskoç teknik adam Sir Alex Ferguson ile yan yana izledi.