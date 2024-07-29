Eriksen geleceği hakkında açıklamalar yaptı: 1 yıllık sözleşmem var!

29 Temmuz 2024 22:59 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 23:06

Manchester United'ın Danimarkalı ortasahası Christian Eriksen, transfer konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Manchester United'ın kendisini 5 milyon euro karşılığında gözden çıkardığı iddialarına yanıt veren Eriksen, "Manchester United ile 1 yıllık daha sözleşmem var. Yani bana göre 1 yıl daha Manchester United oyuncusu olarak kalacağım." dedi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde 32 yaşındaki orta saha ile Ajax ve Anderlecht'in ilgilendiği iddia edildi.

MANCHESTER UNİTED KARNESİ

Danimarkalı ortasaha, 2022 yaz transfer döneminde Brentford'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Manchester United forması ile 72 maça çıkan Eriksen, 3 gol ve 13 asistlik performans gösterdi.