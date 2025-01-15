Fatih Terim Al Shabab ile Suudi Arabistan Pro Lig'de ilk galibiyetini geri dönüşle aldı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Ocak 2025 22:10 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 23:18

Fatih Terim, Al Shabab ile Suudi Arabistan Pro Lig'de ilk galibiyetine aldı. Al Shabab, ligde bir sonraki hafta 22 Ocak Çarşamba günü Al Ittihad'a konuk olacak. Terim'in takımı puanını da 26'ya yükseltti...

Teknik direktör Fatih Terim, yeni takımı Al Shabab​ ile Suudi Arabistan Pro Lig'deki ilk galibiyetini uzatma dakikalarında bulduğu golle aldı. Al Shabab, ligin 15. haftasında Al Riyadh karşısında 1-0 geriden gelerek galibiyete uzandı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, konuk ekip 56. dakikada Yahya El-Sehri'nin golüyle 1-0 öne geçti. 2-1 KAZANDI Ataklarını sıklaştıran ev sahibinde Podence 72. dakikada eşitliği sağlarken, 90. dakikada Abderazak Hamdallah ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. Son düdüğün ardından Al Shabab, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fatih Terim​ böylelikle ligde ilk galibiyetine ulaşırken, takım puanını da 26'ya yükseltti. Al Riyadh ise 22 puanda kaldı. Al Shabab, ligde bir sonraki hafta 22 Ocak Çarşamba günü Al Ittihad'a konuk olacak. İlgili Haberler Adanaspor 3 yeni transferini duyurdu! Wilfred Zaha'nın yeni adresi belli oluyor! Transferde hareketli saatler