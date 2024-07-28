Fazla maaş beklentisi olan David De Gea takım bulamadı!

28 Temmuz 2024 23:23 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 23:28

İngiliz devi Manchester United'da geçen sezon sözleşmesi sona ererek takımdan ayrılan İspanyol kaleci David De Gea, 1 sezondur kulüpsüz durumda.

Tecrübeli eldivenin yüksek maaş isteği takımlara geri adım attırıyor.

GENOA TAKİPTE

33 yaşındaki kaleciyi İtalyan takım Genoa takip ediyor.

Sky Sports'un haberine göre İspanyol kalecinin yüksek maaş beklentisi nedeniyle Genoa transferden vazgeçti. İtalyan ekibi alternatif seçeneklere yöneldi. Tecrübeli kaleci ile Arap kulüpleri ilgilense de oyuncu henüz kararını vermedi.

Atletico Madrid altyapısında yetişen David De Gea, Manchester United'da 11 sezon geçirdi.