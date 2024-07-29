Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor! Cengiz Ünder'in yerine 19'luk yıldız geliyor

29 Temmuz 2024 11:12 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:13

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde tur için yarın Lugano'yu konuk edecek! Mourinho'nun ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde tur için yarın Lugano'yu konuk edecek! Mourinho'nun ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 99 puan toplayarak ligi Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde hazırlanıyor.

Birçok yeni transferle kadrosunu güçlendiren ve şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Kanarya, transferde durmak bilmiyor.

Son olarak En Nesyri transferiyle Türkiye'nin rekorunu 19.5 milyon Euro'luk bonservis ile kıran sarı-lacivertli takımda yönetimin durmaya niyeti yok.

WESLEY İÇİN TEKLİF YAPILDI

Brezilya basınına göre; Sarı-lacivertliler, Corinthians'ın 19 yaşındaki yıldızı Wesley için ciddi bir teklif yaptı.

İki kulüp arasında görüşmeler sürerken bu transferde Premier Lig'den Fenerbahçe'ye bir rakip çıktığı da duyuruldu.

CENGİZ'İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Genç oyuncu, her iki kanatta da forma giymesi nedeniyle Fenerbahçe'nin listesine girerken yönetim, Cengiz Ünder'i gönderip yerini Wesley ile doldurmak istiyor.

15 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Cengiz için 10 milyon Euro gelir bekleyen sarı-lacivertliler, oyuncunun satışına göre de Wesley için teklifini yükseltecek.

Corinthians'ın kapısını çalan İngiliz ekibinin adı verilmezken, bu transfer için 15 milyon Euro'luk bir bonservis teklifi olduğu da ifade edildi.

20 MAÇTA 5 GOL-3 ASİST

Corinthians altyapısından yetişen genç oyuncu, geçen sezon 20 maçta forma giydi ve 5 gol atıp 3 kez de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Wesley'in kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2027'de sona eriyor.