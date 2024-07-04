Fenerbahçe'den rekor bonservis! Anlaşma sağlandı: Mario Jardel transferi gölgede kalacak!

04 Temmuz 2024 17:22 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 17:34

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmalarını hız kazandı. Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinden koştuğu yıldız golcünün transferini bitirmeye hazırlanıyor.

Süper Lig devinin bu transferde ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklattı.

FENERBAHÇE EN-NESYRİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLADI

CNN Portekiz'in haberine göre; Fenerbahçe, Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri transferi için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, Sevilla ile yaptığı pazarlıklarda anlaşma sağladığı kaydedildi.

20 MİLYON EURO ÖDENECEK!

Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri transferi için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin Sevilla ile pazarlıklarına 15 milyon Euro bandından başladığı da belirtildi.

TRANSFER KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Faslı forvetin, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transfer listesinin ilk sıralarında yer aldığı vurgulanırken, Süper Lig devinin, 27 yaşındaki forvetin transferini kısa süre içerisinde açıklamasının beklendiği ifade edildi.

MARİO JARDEL'İN REKORU KIRALACAK!

Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazanmasının ardından Avrupa gol kralı, Şampiyonlar Ligi gol kralı ve Altın Ayakkabı sahibi Mario Jardel'i 2000-2001 sezonunda Porto'dan 17 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ederek ses getirmeyi başarmıştı.

2001 yılından bu yana bu rekor henüz kırılabilmiş değil. Fenerbahçe, iddia edildiği gibi 20 milyon euro karşılığında En-Nesyri'yi kadrosuna katarsa Galatasaray'ın 23 yıldır kırılamayan bonservis rekorunu kırarak tarihe geçecek.

Mario Jardel, Galatasaray'da forma giydiği bir sezonda UEFA Süper Kupası kazanmıştı.

41 MAÇTA 20 GOL-3 ASİST

Youssef En-Nesyri, geride kalan sezonda Sevilla formasını 41 maçta giydi. 27 yaşındaki santrfor, bu müsabakalarda 20 gol atarken 3 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Youssef En-Nesyri'nin Sevilla ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

YOUSSEF EN-NESYRİ KİMDİR?

Malaga altyapısında futbola başlayan Youssef En-Nesyri daha sonra Leganes'te oynadı. Sevilla, 2019-2020 sezonu devre arasında tecrübeli forvet için 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Youssef En-Nesyri, Fas Milli Takımı'nda 73 maça çıktı ve 20 gol sevinci yaşadı.