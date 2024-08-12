Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu Rusya yolcusu! Transferde son detaylar görüşülüyor

12 Ağustos 2024 10:00 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 10:04

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Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray macerası sona eriyor.

Milli futbolcu için uzun süredir yoğun şekilde uğraş veren Rusya temsilcisi Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı maaş teklifini artırdı.

GALATASARAY VE SPARTAK MOSKOVA ANLAŞTI

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray ve Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi için 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN MAAŞI BELLİ OLDU

Rus temsilcisi, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı ücret teklifini revize etti.

Habere göre; Spartak Moskova, milli futbolcuya önerdiği rakamı 2.4 milyon euroya çıkarırken, bonuslarla birlikte teklifin 3 milyon euroyu bulduğu ifade edildi.

TRANSFERDE SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Son güncellemeyle birlikte Kerem Aktürkoğlu'nun talebiyle fark iyice kapanırken, idarecilerin transferde son detayları görüştüğü ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu transferinin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

54 MAÇTA 15 GOL-9 ASİST

25 yaşındaki milli futbolcu 2023-24 sezonunda 54 maçta 15 gol, 9 asistlik skor katkısı vermişti.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında gösterilen Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.