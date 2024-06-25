Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih iddiaları hakkında açıklama yaptı!

25 Haziran 2024 00:19 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 00:25

İnter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih'in transfer listesinin ilk sırasında adı geçiyordu. Milli oyuncu geleceğiyle ilgili kesin kararını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hakan Çalhanoğlu, takımı Inter'de yola devam edeceğini belirterek konuya açıklık getirmiş oldu.

"FORZA INTER!"

Türkiye milli takım kaptanı Hakan gönderide; "Inter'de çok mutluyum. Taraftarımızla ve kulüple olan ilişkim çok özel. Gelecekte Inter'le daha çok kupa kazanmak için heyecanlıyım. Forza Inter!" açıklamasında bulundu.

İNTER'LE HARİKA SEZON GEÇİRDİ

Hakan Çalhanoğlu'nun 2027 yazına kadar İnter ile sözleşmesi bulunuyor. İnter'le Serie A'da şampiyon olan Hakan 40 resmi maçta 15 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak Seri A'da yılın en iyi ortasahası seçilmişti.